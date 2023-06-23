Эндокринолог назвал причины заболеваемости диабетом

По всему миру, в том числе в России, отмечается рост заболеваемости диабетом. Однако в этом виновата не генетика, заявил в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов.

«К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор», — уверен специалист.

Он полагает, что причиной роста числа заболевших могут быть хронические заболевания, тревоги и психологическая нагрузка. По словам Дедова, диабетом второго типа чаще всего страдают люди творческих профессий.