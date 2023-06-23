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Эндокринолог назвал причины заболеваемости диабетом
По всему миру, в том числе в России, отмечается рост заболеваемости диабетом. Однако в этом виновата не генетика, заявил в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов.
«К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор», — уверен специалист.
Он полагает, что причиной роста числа заболевших могут быть хронические заболевания, тревоги и психологическая нагрузка. По словам Дедова, диабетом второго типа чаще всего страдают люди творческих профессий.
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