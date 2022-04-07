Энциклопедия водного поло: Зиннуров представил свою книгу, над которой работал два года

Сегодня в «Татар-информе» двухкратный призер Олимпийских игр, руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров презентовал свою книгу «Синтез водного поло», которая рассказывает об истории развития вида спорта в мире, и в частности, России, Татарстане и Казани.

«Книга была создана таким образом, чтобы никого и ничего не забыть. Она создавалась как энциклопедия. Там представлены результаты с первых дней существования "Синтеза". Кроме того, там есть рассказы ветеранов команды, они поделились своими воспоминаниями о том времени, когда водное поло только появлялось в Казани», - отметил Зиннуров.

По его словам, изначально книга планировалась только на 100 страниц, однако ее пришлось много раз дополнять, из-за чего на создание ушло два года. И в итоге она получилась почти на 500 страниц, которые включают в себя не только рассказы ветеранов, но и этапы становления казанского ВК «Синтез», а также справочные материалы о виде спорта в целом.

Один из бывших игроков «Синтеза», а ныне министр спорта Татарстана Владимир Леонов поздравил Зиннурова с выходом книги, а также рассказал историю о своем ватерпольном прошлом.

«Сначала мы приходили детьми только в «лягушатник», где учились плавать, а затем нас перевели уже на большую воду. Нас в наборе ребят 1977 года рождения было очень много, бассейн был битком. Водное поло – это крайне непростой вид спорта. Очень сложный и долгий путь становления профессиональным спортсменом. У нас была хорошая команда. Каждые каникулы мы ездили на турниры. Я помню один из матчей, когда я забил победный гол в "золотом матче". Моя мама до сих пор вспоминает этот момент», - поделился Леонов.

Книга выйдет тиражом 500 экземпляров, которые будут в свободном доступе у юношеских команд «Синтеза», а также Зиннуров планирует подарить экземпляры командам, которые будут играть с казанским клубом. А также отдельный именной экземпляр он подарил Владимиру Леонову.

«Книга будет распространяться бесплатно среди детских школ, ветеранов, приезжающих к нам команд. Особенно она будет актуальна для юных спортсменов. Когда знаешь историю и чего можно достигнуть своим трудолюбием, это становится определенным стимулом. Они смогут увидеть всю систему водного поло в Татарстане от детских школ до команды мастеров», - добавил Зиннуров.

Книга создавалась довольно долго, для нее брали интервью в том числе у иностранных спортсменов, которые сейчас либо тренируют, либо живут за рубежом, а также содержит много статистики по различным соревнованиям, которые проводились в разные годы, сообщил директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

«Эта книга не только о становлении ватерпольного клуба "Синтез", но там есть и история самого вида спорта, результаты Олимпиад и других крупных международных соревнований. Это полная энциклопедия, там даже описаны правила водного поло. В эту книгу было вложено много труда. Ее постоянно дополняли, перепечатывали, было много сложных интервью», - поделился он.