Энциклопедия «Рувики» появилась в MAX

Интернет-энциклопедия «Рувики» стала доступна в образовательном пространстве «Сферум» в национальном мессенджере MAX.

С помощью «Рувики» педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов, заявили ТАСС в пресс-службе платформы.

«Мы постоянно развиваем «Сферум», чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда «Рувики» ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи «Сферума», особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту», – заметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.