«Энциклопедия норм и правил ислама» вышла в новом издании

фото: «Татар-информ», Солтан Исхаков

В информагентстве «Татар-информ» состоялась презентация 5-го издания «Энциклопедии норм и правил ислама» Габдрауфа хазрата Зябирова.

«Первое издание вышло 10 лет назад в Пензе. Был вложен большой труд, поскольку для книги в 834 страницы мы работали с большим количеством источников. Энциклопедия дошла до многих регионов, она используется в исламских учебных заведениях в качестве учебника. Из-за большого спроса книгу мы выпустили еще несколько раз. Сегодня презентуем уже 5-е издание. Увеличено количество страниц, оно охватывает еще больше тем. В этом году тираж составил 1 тыс. экземпляров», – рассказал имам-хатыб казанской мечети «Миргазиян», историк, автор книг Габдрауф хазрат Забиров.

Новые темы добавлены с учетом вопросов, поступивших от читателей. Это страницы о правилах никаха, питания, торговли. Также в издании размещены статьи о мечети Аль-Акса в Иерусалиме и других святынь ислама. Часть тиража поступила в продажу, но книгу преимущественно бесплатно раздали в религиозные учебные заведения. По словам автора, желающих получить книгу было так много, что у него самого остались лишь несколько штук.

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических наук Искандер Гилязов отметил, что издание охватывает широкий круг вопросов, которые важно знать мусульманину.

«По своему формату, структуре это не энциклопедия, однако по содержанию, полноте, представленной в нем информации, несомненно, это энциклопедическое издание. Ценность его в том, что в одной книге собраны необходимые каждому мусульманину правила и нормы. Если человека волнует какой-то вопрос по исламу, то ответ он в нем сможет найти», – подчеркнул ученый.

Старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани, кандидат философских наук Айдар Хайрутдинов заявил, что при необходимости может взяться за перевод текста энциклопедии с русского на татарский язык.

«Я хотел бы, чтобы такие книги выходили в переводе на татарский. Заранее заявляю, что сам тоже желаю участвовать в этом деле. Я имею большой опыт в переводах на татарский язык. Перевожу наследие Мусы Бигиева. Через него мне открывается наследие других наших выдающихся ученых людей, и я также работаю с этим материалом. Эти личности все писали на исконно татарском языке», – сказал Айдар Хайрутдинов.

Автор: Рифат Каюмов