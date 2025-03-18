Энциклопедии районов и генетический центр: какие проекты запустит Академия наук РТ

Проекты Академии наук и Минобрнауки РТ обсудили депутаты на выездном парламентском комитете. Академия планирует создать энциклопедии всех муниципалитетов, Медицинский генетический центр и Центр генетических ресурсов растений и сельхозживотных. В планах министерства – поддержка передовых инженерных школ. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Рифкат Минниханов отчитался перед депутатами о работе Академии наук за прошлый год, который был посвящен научно-технологическому развитию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка ученых увеличена в несколько раз

В повестку Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам вошло два основных вопроса – отчет Академии наук РТ и реализация федерального проекта «Передовые инженерные школы» в республике. О работе Академии наук за прошлый год, который был посвящен научно-технологическому развитию, перед депутатами отчитался ее президент Рифкат Минниханов.

Он сообщил, что в части поддержки ученых произошли серьезные изменения – все премии увеличены в разы. Так, например, стипендии студентов, магистров и аспирантов выросли в 2,6 раза – с 2,3 до 6 тыс. рублей. Учреждена новая именная академическая премия имени К. А. Валиева в области физики, энергетики, электроники и науке о материалах – 500 тыс. рублей. Учреждены также гранты молодым кандидатам наук для защиты докторской диссертации – более 610 тыс. рублей.

«Работу по повышению эффективности системы поддержки ученых планируем продолжить и в этом году», – заверил руководитель организации.

Кроме того, по его словам, изменился подход к организации конкурса «Инновация года», что «позволило привлечь в работу более 500 проектов высокой стадии готовности».

При всех изменениях в деятельности академии определяющей остается социально-гуманитарная составляющая, подчеркнул Минниханов.

«Это гармонично согласуется с новым национальным приоритетом развития страны – укрепление социокультурной идентичности. 67% структурных подразделений сфокусировано на решении задач в этом направлении, занято 64% исследователей, 79% докторов и кандидатов наук. Соответствующим образом спроектирована структура научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – уточнил он.

Региональный учебник «История нашего края» для 5–7 классов признан экспертами одним из лучших в России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанский учебник «История нашего края» признан одним из лучших в России

Минниханов также поделился успехами структурных подразделений академии. Он отметил, что региональный учебник «История нашего края» для 5–7 классов признан экспертами одним из лучших в России. Он разработан Институтом истории при поддержке Минобрнауки РТ.

Курс краеведения «История нашего края» школьники начнут изучать с 1 сентября. В него входят периоды истории региона с древнейших времен по настоящее время, включен раздел «Татары и другие народы Поволжья на службе Отечеству».

«Учитывая важность духовно-нравственного воспитания молодого поколения, Академия наук реализует научную программу «Татары на службе Отечеству». Она призвана раскрыть вклад татарского народа в становление и развитие защиты рубежей Российского государства», – подчеркнул Минниханов.

По этому проекту изданы научно-популярные работы, сборники документов, проведены крупные международные и российские научные конференции.

Президент Академии наук добавил, что в год 80-летия Великой Победы в апреле пройдет Международный научный форум «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах народов и регионов», научный семинар «Трудовой подвиг татарстанцев в годы Великой Отечественной войны» и круглый стол «Советские писатели в ТАССР в годы Великой Отечественной войны».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опыт Крымского научного центра планируется тиражировать в других регионах России

Особого внимания, по словам Минниханова, заслуживает деятельность Крымского научного центра Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ. «Это тот положительный опыт, который мы будем тиражировать и в других регионах России», – заметил он.

Сотрудниками этой структуры вместе с ведущими научными центрами страны издано 30 монографий, начата работа над фундаментальной пятитомной «Историей крымских татар». Издается научный журнал «Крымское историческое обозрение».

Ученые академии также проводят археологические исследования в 13 регионах России, Кыргызстане, Монголии и Узбекистане. «Особое внимание уделено комплексу мавзолеев у села Лапас в Астраханской области, начатому в 2018 году. Предполагается, что они принадлежат ханам Золотой Орды и их приближенным. Эти исследования особенно актуальны в контексте изучения Евразийской цивилизации», – рассказал президент Академии наук.

Кроме того, в прошлом году исследованы более 202 памятников в Татарстане, ключевыми объектами стали Билярское и Болгарское городища.

Совместные проекты реализуются с национальными академиями наук Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, с Международной тюркской академией, научными центрами Ирана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, отметил Минниханов. «Конечно, этому способствовал саммит БРИКС», – добавил он.

Академия наук планирует запустить проект по созданию энциклопедий районов Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Академия наук запустит проект по созданию энциклопедий районов Татарстана

В этом году вместе с муниципалитетами Академия наук планирует запустить проект по созданию энциклопедий районов Татарстана, сообщил Минниханов.

Всего будет издано 45 книг: 43 издания о муниципальных районах республики, два – о Казани и Набережных Челнах. Предполагается, что энциклопедии обо всех муниципальных районах и округах республики помогут сберечь историческую память о малой родине.

В числе первых по реализации проекта – энциклопедии Арского, Атнинского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского и Сабинского районов. Уже подготовлен справочник «Арский муниципальный район» – «первая ступень к большой энциклопедии», отметил Минниханов.

Кроме того, к 1020-летию Казани будет выпущено подарочное издание «Казань: энциклопедические очерки», которое тоже станет ступенью к созданию энциклопедии «Казань». А к 400-летнему юбилею Автограда готовится энциклопедия «Набережные Челны».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дни науки и культуры Татарстана пройдут в Сибирском отделении РАН

При академии создан Международный центр исследований Степной Евразии. Утверждается долгосрочная программа «История и культура народов Степной Евразии» на 2025–2033 годы. Она предполагает исторические, археологические, этнографические, лингвистические исследования, отметил президент Академии наук РТ.

«В контексте тюркологических и востоковедческих исследований большое внимание уделяется раскрытию через историю татарского и тюркских народов страны фундаментальной роли российской цивилизации в формировании евразийского этнокультурного, политического и социально-экономического пространства», – подчеркнул он.

Минниханов также рассказал о сотрудничестве с Российской академией наук и ее ключевыми подразделениями. Так, например, в апреле планируется масштабно провести Дни науки и культуры Татарстана в Сибирском отделении РАН.

Запущен новый грантовый конкурс по федеральным приоритетным направлениям для разработки новых технологий на 140 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Упор на проекты привел к тому, что за 2024 год их количество выросло более чем в два раза»

Академия наук разработала и реализует государственную программу научно-технологического развития Татарстана, напомнил Минниханов. «Ежегодный самостоятельный бюджет – около 2,3 млрд рублей», – уточнил он.

Президент академии добавил, что был запущен новый грантовый конкурс по федеральным приоритетным направлениям для разработки новых технологий на 140 млн рублей.

«Упор на проекты привел к тому, что за 2024 год их количество выросло более чем в два раза – с 35 до 75. Но при этом важно отметить, что, к сожалению, в большей части в высокой степени готовности проекты социально-гуманитарного направления. И только у десяти из поданных на конкурс проектов был подтвержденный квалифицированный государственный заказчик. Это наше самое узкое место», – констатировал он.

Однако, по словам Минниханова, есть понимание о сложившейся ситуации в научно-технологической сфере. «Поэтому сегодня академия занимается сопряжением проектов в крупные комплексные междисциплинарные тематические исследовательские кластеры для их включения в дальнейшем в национальные и федеральные проекты», – пояснил он.

Один из таких проектов – формирование в Татарстане Межведомственного медицинского генетического центра РТ для нужд специализированной медицины.

Второй проект – создание Центра генетических ресурсов растений и сельскохозяйственных животных РТ. Он поможет обеспечить сельхозотрасль республики современными технологиями по созданию гибридов растений с повышенной урожайностью, улучшить породы животных и так далее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане хотят запустить производство авиационных беспилотников

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова Академией наук вместе с профильными министерствами и экспертами разработаны две республиканские программы – по беспилотным авиационным системам (БАС) и аддитивным технологиям, рассказал докладчик.

«Подготовлен комплект документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, получен федеральный статус у НПЦ «БАРС» РТ, формируется пул резидентов центра», – сообщил он.

По проекту планируется создать условия особой экономической зоны для резидентов научно-производственного центра, отработать технологии авиационных беспилотников и обеспечить их мелкосерийное производство. Кроме того, предполагается запустить сервисное обслуживание беспилотных авиационных систем разных типов и проводить подготовку сотрудников в области БАС.

Для развития искусственного интеллекта Академия наук создаст Научно-координационный центр по искусственному интеллекту. «В завершающей стадии находятся программные документы, формирующие нормативно-правовую и финансовую основу деятельности. Надеемся в ближайшее время их обсудить и утвердить», – проинформировал Минниханов.

В завершение своего доклада он признался, что мог бы рассказать еще больше о работе академии, но ему выделили всего десять минут.

Андрей Поминов рассказал, что в Татарстане с 2022 года реализуется федеральный проект «Передовые инженерные школы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создано 10% передовых инженерных школ от их общего числа в России

В Татарстане с 2022 года реализуется федеральный проект «Передовые инженерные школы». Он направлен на совершенствование подготовки специалистов инженерных профессий. Проект рассчитан до 2030 года, заявил первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

По его словам, передовые инженерные школы в республике созданы на базе пяти вузов. «Это 10% от общего количества передовых инженерных школ в России. Всего их в нашей стране 50», – сообщил представитель Минобрнауки.

Инженерная школа в области машиностроения «Кибер Авто Тех» действует при Набережночелнинском институте КФУ. Передовая инженерная школа «Промышленные химические технологии» функционирует при Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Она специализируется на химических технологиях.

Инженерная школа «Новое поколение IТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения» создана в Университете Иннополис. Ее специализация – искусственный интеллект, программная инженерия, цифровые технологии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще три вуза претендуют на создание передовых инженерных школ

Еще две передовые инженерные школы появились в прошлом году. В частности, «Комплексная авиационная инженерия» при Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева – КАИ специализируется на композитных, аддитивных, сквозных цифровых технологиях и микроэлектронике.

Передовая инженерная нефтяная школа открылась на базе Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти». Ее специализация – новые направления развития в области добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

«С 2022 года на развитие передовых инженерных школ выделено около 5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов», – подчеркнул Поминов.

Депутат Ильшат Аминов поинтересовался у него критериями эффективности работы инженерных школ.

«Прежде всего – работа под задачи индустриальных партнеров, открытие новых программ подготовки инженерных кадров. В разработке программ принимают участие индустриальные партнеры», – ответил ему Поминов.