Enagas: В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию

В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

В первый месяц лета королевство закупило у России эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа. На российское топливо пришлось 26,8% от всего объема приобретенного королевством газа. На втором и третьем месте по объемам — Алжир (21%) и США (18,5%).

За первые шесть месяцев 2023 года Испания закупила у России 41 145 ГВт·ч газа (в 2022 году было — 22 948 ГВт·ч).

При этом в прошлом году объем приобретенного королевством природного газа из России увеличился на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В итоге Россия заняла 4-ю позицию по объемам поставок в королевство после США, Алжира и Нигерии.

В посольстве России в Мадриде ранее поясняли, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от крупного контракта между ПАО «Новатэк» и Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.