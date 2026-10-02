«Ему тоже тяжело сейчас»: в Казани водителя осудили за смерть пешехода

За июльское смертельное ДТП на Залесной в Казани пожилой водитель получил условный срок. Решающим аргументом в пользу условного наказания, по всей видимости, стало примирение с семьей погибшей. Подробности дела в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он раскаялся и признал вину, ему тоже тяжело сейчас»

В Кировском районном суде Казани сегодня стартовало дело о смертельном ДТП, которое произошло 10 июля. 73-летний водитель двигался по улице Залесной в направлении поселка Юдино. Он не выбрал безопасную скорость и наехал на 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина погибла на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека . И вот дело дошло до суда.

На скамье подсудимых – Тагир Ахманов. В суд сегодня он пришел самостоятельно, в начале следствия ему была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Вместе с ним пришли его дочь с мужем. Как выяснилось сегодня в суде, помимо дочери, у Ахманова есть сын – инвалид первой группы.

Сторону потерпевших представляли супруг и сын погибшей. Перед началом процесса дочь Ахманова подошла к мужу погибшей женщины и принесла ему извинения. Она рассказала, что с самого начала их семья была на связи с потерпевшими – сразу после ДТП дочь Ахманова связалась с дочерью погибшей, а Тагир Ахманов принес свои извинения. Также они передали деньги семье погибшей – миллион рублей.

Поскольку сегодня в суд пришел супруг погибшей, с которым до этого ни Ахманов, ни его близкие не встречались, подсудимый и его семья решили принести извинения и ему.

«Он раскаялся и признал вину. Мы сделали все, что смогли. Ему тоже тяжело сейчас, ему придется с этим жить», – рассказала «Татар-информу» дочь Ахманова.

ДТП произошло 10 июля на улице Залесной Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

«Мы все куда-то торопимся»

В начале заседания было заявлено несколько ходатайств. Среди них – просьба подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке. То есть одним днем, без допроса свидетелей. Суд просьбу удовлетворил, после чего государственный обвинитель, помощник прокурора Кировского района Дарья Лобашова, приступила к оглашению обвинения.

Свою вину в предъявленном обвинении подсудимый признал. Он заявил о раскаянии и еще раз попросил прощения у потерпевшего. Последний извинения принял, а также поддержал свое заявление о прекращении дела за примирением сторон. Суду потерпевший сказал, что ущерб ему был полностью возмещен, а также что он поддерживает свое ходатайство о прекращении дела.

После оглашения обвинения суд изучил материалы, приложенные к делу. Из них стало известно, что Ахманов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. За десять лет – с 2016-го по 2026 год – ему выписано было более 30 штрафов.

«Мы всегда куда-то торопимся», – ответил подсудимый на вопрос суда о штрафах.

От участия в прениях подсудимый отказался, сославшись на то, что уже все сказал в процессе. Потерпевший также от выступления воздержался. Государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы на три года.

«Ахманов вину полностью признал, возместил моральный ущерб полностью потерпевшей стороне. Он – пенсионер, кроме того, у него на иждивении находится ребенок-инвалид. Так как он совершил преступление средней тяжести, то в данном случае уголовное дело можно прекратить за примирением сторон. Это ходатайство я поддерживаю, прошу вас его удовлетворить и прекратить дело за примирением сторон», – выступил адвокат подсудимого Павел Марфин.

Суд удалился в совещательную комнату. Через 20 минут судья огласил приговор – Тагир Ахманов был признан виновным и приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, его лишили права управления автомобилем на два года.