«Ему говорят, что он толстый, он перестает есть, чтобы его любили»: психиатр об анорексии

Оксана Захарова: «Первое и самое важное, что надо знать про анорексию, что это болезнь и расстройство»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каким бы худым человек ни был, ему кажется, что он – жирный»

Нервная анорексия – это расстройство пищевого поведения, которое характеризуется преднамеренной потерей массы тела и ведет к истощению, объяснила врач-психиатр, психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева и гештальт-терапевт Оксана Захарова.

У таких пациентов искажено восприятие образа тела – каким бы худым ни был человек, ему будет казаться, что он толстый, даже жирный. Без лечения такие пациенты доводят себя до веса в 30-40 килограммов, что нередко приводит к быстрой гибели.

«Первое и самое важное, что надо знать про анорексию, что это болезнь и расстройство. Зачастую очень тяжелое. Это не каприз, не блажь, не какая-то дурь у человека, это именно психическое расстройство. Часто больной сам не управляет происходящим», – отметила психиатр.

Обычно родственникам тех, кто страдает анорексией, Оксана Захарова объясняет, как представляют себе лечение некоторые больные.

«Я предлагаю им пофантазировать: “Представьте, что вы очень боитесь тяжелого заболевания, например рака. И вы приходите к врачу, и он вам говорит, что сейчас мы будем делать все то, что приведет к появлению онкологии”. Конечно, реакция, которая возникает, отрицательная. Точно так же у пациента с нервной анорексией в самом ядре – страх набрать вес. А когда он приходит к врачам, те говорят ему: сейчас мы с вами будем делать все, чтобы набрать вес. Конечно, услышав это, он постарается сбежать», – отметила доктор.

В 90% случаев анорексией страдают женщины. Нередко – девочки-подростки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Папа придирался, мама вечно худела: почему люди болеют анорексией?

В 90% случаев анорексией страдают женщины. Нередко – девочки-подростки. Мужчины сталкиваются с этим расстройством гораздо реже.

«Женщины начинают себя изнурять диетами не потому, что хотят хорошо выглядеть. Да, возможно, изначально цель была такой, но когда болезнь начинает развиваться, самоцелью становится не набрать вес. Любая лишняя килокалория становится панически страшной», – отметила гештальт-терапевт.

Кажется, что причина анорексии кроется в погоне за идеалами, которые современным девушкам навязали модные журналы и модельные показы. Однако, по словам психотерапевта, все намного прозаичнее. Чаще всего причина кроется в семье.

Оксана Захарова привела пример: девочка с рождения видела, что ее мать постоянно сидит на диетах, а отец часто позволял себе колкие замечания по поводу внешности и веса дочери.

«Каждый случай индивидуален, нужно отдельно смотреть, что там произошло. Чаще всего на первый план в работе с такими клиентами выходят проблемы внешности, самооценки, перфекционизма, безжалостности к себе и проблемы привязанности к родителям и друзьям», – отметила доктор.

Ведь если мама или папа говорит ребенку, что он растолстел, а ребенку крайне важно всегда нравиться близкому человеку, то еда становится чем-то вроде орудия – ребенок думает, что он похудеет и сразу начнет нравиться маме или папе, что его будут любить.

«Бывает, что семья поддерживает, но проблемы есть в иных сферах. Например, для подростков родительские фигуры не такие значительные. Для них социум и сверстники играют более важную роль. И в формировании этого расстройства могут принимать участие школьные тревоги по поводу экзаменов или конкурентная атмосфера среди сверстников», – рассказала врач.

Подросток может перенимать идеалы группы как свои собственные. И если в его среде делается акцент на внешность, на какие-то брендовые вещи, то он будет им следовать. Кроме того, подростковые компании порой очень жестокие и какое-либо несоответствие идеалам группы может восприниматься в штыки.

На то, сформируется заболевание или нет, влияют три фактора, объяснила психиатр.

Во-первых, биологический аспект – есть ли у человека генетическая предрасположенность к тому, что состояние голода переносится относительно безболезненно. Такие люди чувствуют легкость и свободу без еды.

Во-вторых, психологические факторы – это ситуация в семье, с друзьями.

В-третьих, социальный аспект: общество велит быть худой, чтобы попасть на подиум; нужна худоба, чтобы поехать на соревнования; нужна хорошая форма.

Люди с орторексией уверены, что некоторые продукты очень вредны, но есть здоровые продукты, употребление которых избавляет от всех болезней и смерти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Булимия, орторексия и мужская анорексия: какие еще расстройства существуют?

Существуют и другие расстройства пищевого поведения. Например, нервная булимия – это заболевание характеризуется приступами обжорства. Существуют три фазы этой болезни: сначала идут диеты, но долго на них сидеть человек не может, дальше случается приступ – за этот период человек может съесть очень много еды, и после наступает компенсаторное поведение: человек чувствует вину за срыв и начинает пить слабительные, вызывает рвоту и делает изнуряющие физические упражнения.

«Чем отличаются пациенты с анорексией и булимией? При булимии индекс массы тела нормальный. Люди выглядят нормально, могут быть даже в теле, по ним не заметно, что их что-то беспокоит», – отметила врач.

В практике Оксаны Захаровой был пациент с булимией, который мог съесть большой тазик оливье за один присест.

Еще одно расстройство – орторексия. Люди с орторексией уверены, что некоторые продукты очень вредны, но есть здоровые продукты, употребление которых избавляет от всех болезней и смерти.

«Например, это крайние случаи веганства. Или когда родители-сыроеды не дают своему маленькому ребенку нормальные питательные вещества, чтобы не развивались болезни, От таких родителей ребенка, как правило, забирают в крайнем истощении», – поделилась доктор.

Есть еще бигорексия, или, как ее называют по-другому, телесная или мышечная дисморфия. Еще одно наименование этого расстройства – мужская анорексия.

«Это когда человек убежден, что худой, и он начинает качаться, используя спортивное питание. Есть зацикленность на этом. Несмотря на все усилия, ему все равно кажется, что он хилый и слабый. Конечно, не все спортсмены и бодибилдеры страдают этим, но у значительной части есть такое расстройство», – заметила доктор.

Пикацизм – это стремление есть несъедобные предметы, от мела и бумаги до вилок и стекла. Это состояние может возникнуть при разных психологических расстройствах – шизофрении, умственной отсталости, расстройствах аутистического спектра или когда в организме не хватает каких-либо микроэлементов. Например, при железодефиците, анемии у некоторых девушек во время полового созревания появляется патологическая тяга съесть что-нибудь несъедобное.

«Психогенное переедание может быть компульсивным, эмоциогенным, приступообразным или неконтролируемым. Первые два относятся к нарушениям пищевого поведения, они не доходят до уровня расстройства, когда необходимо обращаться за медикаментозной и психотерапевтической помощью. А неконтролируемое переедание уже расстройство, его ставят, если приступы случаются раз в неделю в течение трех месяцев», – отметила Захарова.

Компульсивное переедание можно распознать тогда, когда человек ест часто большими порциями. Люди с этой проблемой находятся в постоянном состоянии переедания. Эмоциогенное переедание происходит из-за испытываемых эмоций, страхов, тревог.

«Человек чувствует вину за срыв и начинает делать изнуряющие физические упражнения, пить слабительные, вызывает рвоту» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ела сладости и мороженое, пока не становилось плохо

Оксана Захарова вспомнила случай – к ней обратилась девушка-модель с непростой семейной историей. Мама вечно гналась за идеалами внешности, а отец с детства нелестно отзывался о внешности дочки: не так оделась, растолстела – вечно был ею недоволен.

К тому моменту, когда девушка пришла за помощью к психотерапевту, у нее уже сформировалось психогенное переедание. Приступы были тяжелыми и частыми. С детства у нее были ограничения по питанию. По словам психотерапевта, это – огромная ошибка, ведь соблазн нарушить правило велик. Если нельзя конфеты, всегда очень хочется их съесть. Оксана Захарова подчеркнула: пусть в небольших количествах, но продукты должны присутствовать в рационе человека, главное – не ставить запретов.

Эта девушка сейчас вынуждена сама себя ограничивать, но это продолжается до какой-либо стрессовой ситуации. И тогда она начинает переедать. Покупает себе мороженое, сладости, начинает есть и не может остановиться. Потом приходит осознание, чувство вины и изнуряющие тренировки.

«У всех людей с расстройствами пищевого поведения есть нечувствительность к телесным процессам. Нет чувства голода и насыщения. Они наедаются до такого предела, что становится плохо», – объяснила Оксана Захарова.

Врач вспомнила еще один случай, который показывает ситуацию с другой стороны. К психотерапевту обратился мужчина, который был очень недоволен физической формой своей супруги. Мол, потолстела после родов, отношения испортились и он уже готов подавать на развод.

По словам Оксаны Захаровой, в таких ситуациях чаще всего к специалисту необходимо обратиться недовольному мужчине, ведь проблемы у него самого.

Так произошло и в этом случае. Пары сеансов хватило, чтобы найти проблему в самом мужчине и начать с ней работать. И как призналась врач, как только супруг осознал свою проблему, никаких претензий к жене у него не осталось, отношения наладились, он был готов носить жену на руках.

«С детства у нее были ограничения по питанию. По словам психотерапевта, это – огромная ошибка, ведь соблазн нарушить правило, велик. Если нельзя конфеты, всегда очень хочется их съесть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем, кто победил анорексию однажды, нужно помнить о рецидивах

Нервную анорексию лечат только комплексно. Поддерживать пациента должен психолог, психиатр должен выписать правильные медикаменты. Их задача – убедить человека принимать эти лекарства.

«Очень ригидная психика у пациентов с нервной анорексией. Они настолько убеждены в своем ненаборе веса, что очень сложно к ним найти подход», – заметила она.

Вместе с этими специалистами должны работать терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог и специалист по организации питания в семье. Они помогут организовать жизнь в семье так, чтобы в ней не было больше проблем с приемами пищи.

«Люди, переболевшие анорексией, надолго, часто на всю жизнь, остаются в группе риска по склонности к тому, что все может повториться. А также может присутствовать депрессивная симптоматика. Поэтому с этим нужно быть аккуратным», – добавила Оксана Захарова.

Оксана Захарова рассказала, что обратить внимание нужно на то, что человек оттягивает кожу на животе или на бедрах и говорит, что это жир. Такие люди часто взвешиваются, измеряют обхват талии и бедер Фото: ru.freepik.com

Форумы, постоянные взвешивания и недовольство формой: как вычислить анорексика?

Понять, что у человека проблемы с пищевым поведением, порой не так легко.

Оксана Захарова рассказала, что обратить внимание нужно на то, что человек оттягивает кожу на животе или на бедрах и говорит, что это жир. Такие люди часто взвешиваются, измеряют обхват талии и бедер.

Нередко больные анорексией сидят на тематических форумах, подписаны на группы, где анорексию описывают не как болезнь, а как желаемое состояние.

Важно знать, что к анорексии склонны девочки-отличницы и спортсмены, особенно в эстетических видах спорта: гимнастика, фигурное катание. А вот булимией чаще страдают девушки, которые склонны к высокорискованному поведению – самопорезам, злоупотреблению алкоголем.

Лучше всего ребенку говорить о чувствах – о том, что вы его любите, что вам нравится, когда он улыбается Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не предлагайте ребенку заесть грусть конфетой»

Специалисты отмечают, что анорексию можно предотвратить. Психотерапевт дала советы, какими принципами руководствоваться в воспитании ребенка, чтобы в будущем у него не возникло проблем с едой.

«Чтобы у ребенка не развилось такое расстройство, надо уменьшить факторы риска. Во-первых, нужно исключить все оценочные критерии, не только не ругать, но и не хвалить ребенка. Почему не хвалить? Психика так устроена, когда появляется один полюс оценки, психика достраивает другой полюс. Например, меня похвалили за смелость, и становится тревожно и страшно быть трусом. Или похвалили за то, что красивая, а если буду не очень – не будут любить», – объяснила врач РКПБ.

Лучше всего ребенку говорить о чувствах – о том, что вы его любите, что вам нравится, когда он улыбается. Также важно ребенку объяснять, что эмоциональные переживания надо проживать эмоционально, а не прибегать к другим инструментам, например, к еде: «Тебе грустно – съешь конфетку». Если грустно, то можно погрустить, поплакать.

«Еще важно объяснить, что если ты не нравишься человеку, это не решишь путем похудения. Нужно просто пережить то, что этот человек тебя не любит», – рассказала Оксана Захарова.

Стоит научить ребенка тому, что оценочные суждения не нужно воспринимать как руководство к действию. Даже если они исходят от любимых и авторитетных людей.

«Не нужно поощрять перфекционизм и борьбу за результат вопреки всему. У таких девочек-отличниц много волевых усилий и дисциплины для того, чтобы упорно доводить себя до состояния голодной смерти. И эти качества не надо воспитывать и поощрять», – заключила доктор.