«Ему была по душе простота»: репортаж из родного села Ильгама Шакирова

Село Яна-Буляк в Тукаевском районе – родина «татарского соловья» Ильгама Шакирова. В преддверии 87-летия певца корреспондент ИА «Татар-информ» побывала в Яна-Буляке, поговорила с его односельчанами и родными.

Родная деревня Ильгама Шакирова Яна-Буляк находится примерно в 40 километрах от Набережных Челнов

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Село превращается в дачный поселок»

Яна-Буляк – небольшая, но довольно крепкая деревня примерно в 40 километрах от Набережных Челнов. Относительно молодая – в 1927 году три десятка семей из соседних деревень Тавларово и Бисту Башы основали здесь новое поселение, назвали «Яңа Бүләк» (яңа – новый, бүләк – подарок. – Ред.). Среди первых поселенцев был также и отец Ильгама Шакирова Гильмутдин ага. Выбрав открытый участок посреди густого леса, они начинают вырубать деревья, подготавливают земли для пашни, строят дома.

Тех построек уже не осталось – на их месте теперь новые дома из деревянного бруса или кирпичные коттеджи. В 1970-1980 годах в Яна-Буляке были возведены трехэтажные многоквартирные дома, открылись детский сад, магазин и почтовое отделение. В середине 90-х появилась мечеть. В деревню провели газ, асфальт. Сейчас здесь насчитывается более ста хозяйств.

В 1970-80-х годах в Яна-Буляке были возведены трехэтажные многоквартирные дома, открылись детский сад, магазин и почтовое отделение. В середине 90-х появилась мечеть Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Про историю и современную жизнь родного села «татарского соловья» корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказали директор Дома культуры Дильбар Гимазетдинова, ее муж Назир Гимазетдинов, бывший директор школы Сальман Ахметзянов и родной племянник певца Флер Шакиров.

«На въезде в село должна была появиться новая слобода. Уже и дороги сделали, провели электричество, канализацию. По задумке, там должны были построить коттеджи для трактористов. Но семь лет назад проект заморозили. К нам уже никто не переезжает. Видимо, в будущем наша деревня превратится в дачный поселок, уже сейчас здесь мало кто зимует», – рассказали жители села.

Зульфия Мингалиева, Дильбар и Назир Гимазетдиновы, Флер Шакиров и Сальман Ахметзянов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Не дали закрыть школу»

Школа в Яна-Буляке в 2019 году была капитально отремонтирована. Сегодня здесь учатся всего 25 детей, а в лучшие времена в школу ходили дети из четырех соседних деревень и классы были переполнены. Жителям села пришлось отстоять школу, так как руководство района вместо ремонта предложило учебное заведение просто закрыть. Но жители были уверены: на родине великого певца Ильгама Шакирова школа должна быть! Сельчане были готовы на свои деньги отремонтировать здание. Активистам удалось убедить руководство: школу отремонтировали, построили спортзал. В девятилетнюю Яна-Булякскую школу по-прежнему приезжают учиться дети из соседних деревень.

Руководство района вместо ремонта предложило просто закрыть школу. Но жители были уверены: на родине великого певца Ильгама Шакирова школа должна быть! Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Хотят школу объединить с детским садом. Что будет дальше – страшно даже подумать, во всех деревнях такое происходит. В этом году в первый класс пришли три ребенка», – рассказал Сальман Ахметзянов, много лет проработавший директором сельской школы.

Работы в Яна-Буляке практически нет – 80 процентов жителей на работу ездят в Челны. Как вспоминают сельчане, некогда здесь процветало животноводство, но сейчас фермы закрыты. На колхозных полях выращивают картофель, чеснок, пшеницу.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Жил в его квартире в центре Казани»

Флер абый – сын родного брата Ильгама Шакирова Кияметдина. Еще совсем маленьким он со своим знаменитым дядей ездил на гастроли. Ильгам Шакиров 11 месяцев в году проводил в разъездах, но летом обязательно находил время приехать в родную деревню и пройтись по близким ему с детства местам.

«После первого класса Ильгам абый взял меня на гастроли в Москву. Мы там пробыли примерно месяц. Жили в гостинице “Будапешт”. Русский у меня был совсем плохой, поэтому Ильгам абый мне в карман клал записку с указанием моего имени и фамилии, адреса.

Ильгам абый ездил с тремя баянистами – это были Ирек Галимов, уже покойный, а также Алмаз Имаев и Хайдар абый. Концерты вел мастер художественного слова Файзи Юсупов. Я всегда стоял за кулисами и к концу гастролей выучил наизусть весь его текст.

Флер абый – сын родного брата Ильгама Шакирова Кияметдина Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Помню, он читал стихотворение о татарах, где были строки: “Работаю метлой, делаю добро людям – чищу дороги”. Я любил смотреть, стоя за сценой, как поет Ильгам абый.

Однажды Файзи абый взял меня с собой в ГУМ, я отошел от него и потерялся. Сотрудники милиции меня проводили в гостиницу, а Файзи абый пришел только через несколько часов – вместе с милицией тоже искал меня. Пришел он такой весь расстроенный: “Ильгам, делай со мной что хочешь, ребенка я потерял”. Ильгам абый сказал, что все обошлось и поторопил его – надо было начинать концерт.

После школы я поступил в сельхозинститут в Казани. Вместе с дядей жил в его квартире, расположенной в центре города – прямо напротив памятника Тукаю.

В Казани он бывал от силы месяц в году – постоянно уезжал на гастроли Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В те годы был расцвет творчества Ильгама абый. В Казани он бывал от силы месяц в году – постоянно уезжал на гастроли. Я его встречал в аэропорту. Со своим ансамблем “Идель” он объездил весь Советский Союз. Приезжал из Узбекистана, отдохнет пару дней – и уезжал в Казахстан. Их график был расписан на многие месяцы вперед. Собственные группы были тогда, наверное, только у Ильгама абый и Альфии апа Авзаловой», – вспоминает Флер абый Шакиров.

«Продавали лапти у дороги»

«В деревню Ильгам абый приезжал каждый год, – продолжает он. – На въезде в деревню – лес, он просил его высадить из машины и шел пешком через лес. Мы приезжали в деревню заранее, готовились его встречать. Иногда приходилось ждать по два-три часа. Он не спеша шел лесной тропинкой, думал, вспоминал свою молодость. Также он любил по вечерам гулять по лесу и петь. В лесу голос звучал совсем по-другому. Иногда я тайком подслушивал эти “концерты”.



Поскольку его детство прошло без отца, в лишениях, притеснениях, он был человеком участливым, чутким к чужой беде. Однажды летом он приехал, погостил немного и попросил меня отвезти в Казань. Ему дали гостинец – корзинку лесной земляники. Возле Мамадыша проехали мимо двух девчат – они вышли к дороге продавать собранные ими ягоды. Ильгам абый попросил меня вернуться, купил у девочек все ягоды, заплатил и сдачу не взял. Спрашиваю у него: “Что ты будешь делать с этим ягодами?”, а он говорит: “Флер, я остановился не потому, что мне они нужны. Мы же сами маленькими детьми также стояли, торговали лаптями. Лишь бы кто-нибудь их купил! Эти дети тоже вышли из-за нужды, деревенские же”, – сказал он. Даже только по этому примеру можно представить, какое доброе сердце было у Ильгама абый.

В нем не было высокомерия. Он одинаково относился и к ребенку, и ко взрослому. Люди терялись при встрече с ним, не знали, как заговорить, думая, что он гений, но, поговорив немного, видели, что перед ними такой же простой человек.

«Он хотел, чтобы у него был дом в деревне, деревянный. И мы на месте родового дома построили новый» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он любил деревянные дома. Поэтому наш старый дом не стали сносить, новый кирпичный поставили рядом. Наверняка у него была возможность купить дачу, но приобретением имущества он не увлекался. Он хотел, чтобы у него был дом в деревне, деревянный. И мы на месте родового дома построили новый. Он приезжал туда три-четыре раза, гостил недолго, по три дня, и уезжал, потому что скучал по городу, его тянуло в Казань.

Аристократизм не любил, ему была по душе простота. Он мог даже под соломенной крышей жить, но богатые дворцы его не привлекали. Наверное, это дано ему с рождения», – рассказал Флер абый.

«Никому из нас не советовал становиться артистами»

У Флера абый и Ильгама Шакирова похожие тембры. Видимо, музыкальность и хорошие голоса у Шакировых в роду – Флер абый тоже поет.



«Абый слышал, как я пою. На студенческом фестивале меня, как племянника Ильгама Шакирова, попросили спеть. Это был “смотровой концерт” сельхозинститута, проходил в театре Тинчурина. Я тогда спел два куплета “Ай, былбылым”. Ильгам абый слышал. Потом пожурил меня: “Разве так поют?”», – с улыбкой вспоминает Флюр абый.

«Раньше в деревнях была традиция: по вечерам мужчины гуляли по улицам с гармошкой и пели. Ильгаму абый понравилась одна из песен – мы ее выучили у кряшенского фольклорного ансамбля села Ляки. Абый попросил меня спеть ее. Я спел, он записал слова. Потом напел ее под баян, темп немного убыстрил. Это была песня “Эйдэ барыйк урманга”, ее до сих поют, она популярна.

Когда наш сын окончил школу, привезли его в Казань, сказали Ильгаму абый, что парень хочет стать артистом. А он говорит: “Недостаточно вам одного несчастного?”, имея в виду себя и насколько сложна творческая стезя. Он никому из нас не советовал становиться артистом.

Ильгам Шакиров ответственно относился к каждому своему выступлению Фото: из экспозиции, посвященной Ильгаму Шакирову в деревне Яна-Буляк

У нашего деда Гильмутдина в селе Тавларово был младший брат, работал пастухом. Любил петь. Мой отец, уже покойный, тоже красиво пел, они даже на пару концерт с Ильгамом абый делали в Ледовом дворце. Однажды Ильгам абый на свой концерт в Камаловском театре позвал нас – папу, еще одного нашего брата, меня и моего сына, и мы там пели. Наш внук тоже выбрал сферу искусства», – рассказывает Флер абый.

«Читал до глубокой старости»

Ильгам Шакиров ответственно относился к каждому своему выступлению. Песни выбирал подходящие по тематике. Много читал, выписывал газеты и журналы.

«Уже в старости, даже при первых признаках старческой деменции, он не переставал читать. Мы его просили рассказать, о чем книга, – вдруг он просто так ее держит? Но он четко все пересказывал.

«Уже в старости, даже при первых признаках старческой деменции, он не переставал читать» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На 80-летний юбилей Ильгама абый хотели, чтобы он спел на сцене. Посоветовались с Разилем абый, Ильгамом абый Хазиевым и решили домой людей не пускать, не беспокоить Ильгама абый. За полчаса до начала концерта привезли его. Под шквал аплодисментов вошел в зал.

Айдар Файзрахманов говорит Ильгаму абый: “Может, споешь?” Ильгам абый: “Баянист у тебя есть?” Баянист уже был готов играть. Спел один куплет песни. Ни одного слова не перепутал. Видимо, текст песни навсегда закрепился у него в сознании. Зрители очень удивились. Он посмотрел 10-15 минут концерта, и его увезли», – рассказал Флер абый.

«Соловей из Сарманово»

В народе утвердилось мнение, что Ильгам Шакиров – уроженец Сармановского района. По словам Флюра абый, «соловьем из Сарманово» певца называют потому, что деревня Яна Буляк одно время относилась к этому району. Одним из первых песни, посвященные Сармановскому району, исполнял тоже Ильгам Шакиров.



«В Сарманово появился первый памятник великому певцу, музыкальную школу назвали его именем. На все мероприятия, посвященные Ильгаму абый, сармановцы с удовольствием приезжают, потому что Ильгам абый принадлежит одновременно и Сармановскому, и Тукаевскому районам – всем», – рассказал Флер абый.

Красивая природа Яна-Буляка вдохновляет на творчество. Эта земля богата на одаренных людей, талантливых поэтов, певцов: выпускник консерватории Музагит Зайнуллин, а также самородки Хаким Гиззатуллин, Инсаф Рашитов – если бы им посчастливилось получить образование, то наверняка стали бы известными артистами. «Музагит абый всю жизнь работал в колхозе. Популярную песню “Сарбиназ” никто не пел лучше него, люди приезжали на Сабантуй не ради праздника, а чтобы послушать Музагита абый», – рассказывает Флер Шакиров.

«Что касается меня, я здесь родился, здесь живу, здесь и умру, даст бог. Всю жизнь работал агрономом, здесь мои корни», – говорит он.

Красивая природа Яна-Буляка вдохновляет на творчество Фото: © Салават Камалетдинов / архив ИА «Татар-информ»

«Устраивали концерты в бане»

Каждый год Ильгам абый навещал своих друзей детства, соседей. Бывший директор сельской школы Сальман Ахметзянов – сын одного из друзей певца – поделился воспоминаниями о нем.

«Они росли в тяжелых условиях. Ильгам абый вместе с пятью родными братьями и сестрами остался сиротой. По чьему-то доносу в 1937 году их отца Гильмутдина абый увезли, и он после этого не вернулся. Мама Нуриасма апа одна воспитала, поставила на ноги шестерых детей. Это огромный труд. Поэтому Ильгам абый с большим уважением относился к матерям. В деревне он шел на кладбище, посещал могилу матери, совершал дуа ее памяти. Без этого на дорогу не отправлялся.

Папа рассказывал, как они еще мальчишками сами заготавливали липу и плели лапти: «Прятались от лесников, воровали липу. Снимали кору, резали ее на полосы и замачивали. Из липы плели лапти и ездили их продавать на рынок». Так мальчики помогали родителям выплачивать налоги, которыми население нещадно облагала советская власть.

«Каких бы высот ни достиг, не забыл односельчан, своих сверстников, друзей, учителей» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сальман абый поделился еще одним воспоминанием. Когда в деревню приехал с концертом известный певец Рашит Вагапов, клуб не вместил всех желающих. Ильгам и Музагит перед концертом договорились, что один из них запомнит мелодию, а другой – слова песни. «Потом мы уже сами пробовали петь эту песню, делали концерты в бане», – рассказывает со слов отца Сальман абый.

Он удивляется умению Ильгама абый прощать – певец не держал зла на тех, кто донес на отца и сделал их сиротами. Дети Гильмутдина абый не искали виноватых, хотя наверняка человек, погубивший честного человека, приговоривший его детей на тяжелую сиротскую долю, живет среди них, ходит по тем же дорогам. Задумывался ли этот человек хоть раз, какое зло он совершил?

«Каких бы высот ни достиг, не забыл односельчан, своих сверстников, друзей, учителей. Я восхищаюсь Ильгамом абый. Он же смог вернуться в деревню, которая уничтожила его отца! Смог общаться с этими людьми. Стал великим Ильгамом, представлял татарский народ по всему миру», – говорит собеседник.

«Он стал великим Ильгамом, представлял татарский народ по всему миру» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Однажды Ильгам абый приехал в деревню с концертом, и, учитывая, что клуб всех не вместит, решили выступление организовать на открытом воздухе, сцену оборудовали на кузове грузовика. Помню, рядами уселись на траву, смотрели концерт. Кажется, там я впервые увидел выступление ансамбля “Идель”. Я всегда удивлялся, почему же, слушая грустные песни, наши мамы, бабушки плачут. Оказалось, надо было прожить годы, чтобы понимать это», – поделился воспоминаниями Сальман абый.

«Великие личности обретают жизнь после смерти»

Ильгам Шакиров – эталон татарского человека. Высокоинтеллигентный, в то же время простой, потому что такая простота присуща только людям интеллигентным, уверен Сальман абый. Поэтесса Гульшат Зайнашева – из соседней деревни Иске Тляче – тоже жертва репрессии и тоже смогла подняться до таких же высот, напоминает он.

В деревенской школе и клубе уже после смерти певца провели капитальный ремонт. Был создан музей, территория благоустроена Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Ильгам абый был очень внимателен к репертуару, с большим уважением относился к своему зрителю. Вы хоть раз видели, чтобы он выступал в джинсах и футболке? Всегда при костюме и галстуке, голова прикрыта.

Оказывается, великие люди обретают жизнь после их смерти. В 2019 году школу включили в программу по капитальному ремонту. И в клубе провели капитальный ремонт – это все заслуга Ильгама абый. Был создан музей, территория благоустроена. Нам не стыдно приглашать гостей в свою школу. Эти работы были проведены при поддержке главы Тукаевского района Фаиля Камаева», – рассказал Флер абый.

В деревне работает постоянная выставка о творчестве и жизни Ильгама Шакирова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Музыкальный край»

По словам библиотекаря Зульфии Мингалиевой, в деревне работает постоянная выставка о творчестве и жизни Ильгама Шакирова. Проводятся творческие конкурсы, посвященные великому артисту.

Директор Дома культуры Дильбар Гимазетдинова вспоминает, как выставка пополнялась новыми экспонатами:

«Из личных вещей Ильгама абый здесь есть его миска (пиала), ложки. Он ел из узбекской пиалы. Флюр абый порылся в чердаке их старого дома, принес тетради Ильгама абый с пятого класса. Он так аккуратно их вел! Учился на одни пятерки. Есть его написанные матери письма. Родные передали музею его костюм, плащ, кресло. Деревня Яна-Буляк пока не включена в туристическую зону, есть только проект», – рассказала она.

«Из личных вещей Ильгама абый здесь есть его миска (пиала), ложки. Он ел из узбекской пиалы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Родное село Ильгама Шакирова – музыкальный край. Дети здесь учатся родным мелодиям, осваивая игру на курае и сурнае под руководством Назира абый Гимазетдинова. Кроме того, в Яна-Буляке есть свой театральный коллектив – народный театр «Нур», имеющий 25-летнюю историю.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в селе Яна-Буляк Ворошиловского района ТАССР (ныне Тукаевский район РТ). Певец (баритон), художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая (1992-2012). Народный артист ТАССР (1969), Каракалпакской АССР (1981), РСФСР (1983), лауреат Государственной премии им. Габдуллы Тукая (1970).

Родился младшим шестым ребенком в семье. В 1954 году поступил в Казанское музыкальное училище. После третьего курса по настоянию учителей его переводят в Казанскую консерваторию по классу вокала. В 1960 году Ильгам Шакиров окончил консерваторию по направлению «пение».

С 1960 года – в Татарской госфилармонии им. Г. Тукая, посвятил ей 59 лет жизни. В 1992-2011 годах – художественный руководитель филармонии. Председатель жюри Международного конкурса исполнителей татарской песни им. И. Шакирова (2003 и 2005 годы).

В 1970 году за концертную программу «Татарские народные песни» удостоен премии Тукая. Наиболее любимыми в народе стали композиции в исполнении певца: «Кара урман», «Зиләйлүк», «Тәфтиләү», «Әллүки», «Хуш, авылым», «Сандугач», «Сарман», «Өченче көн тоташ кар ява», «Яшьлегемә йөгереп кайтыр идем», «Син сазыңны уйнадың», «Бик еракта идек без», «Бер алманы бишкә бүләек», «Әдрән диңгез», «Идел буе каеннары» и другие.

Ильгам Шакиров похоронен на кладбище Новой Татарской слободы Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Ильгам Шакиров умер 16 января 2019 года в Казани в возрасте 83 лет. Похоронен на кладбище Новой Татарской слободы.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского