Эмран, Эрен и Амфетрита стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

За неделю с 15 по 21 июля в Казани появились на свет 418 детей: 197 девочек и 221 мальчик. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся в эти дни, весил 4540 граммов, самый маленький — 1450.

Также в исполкоме традиционно рассказали о наиболее популярных и редких именах недели. Так, чаще всего малышей называли Нариман, Мирас, Фаяз, Хаким, Рим, Юрий, Гавриил, Раким, Карим, Эмир, Федор, Самат, Есения, Афина, Аврора, Индира, Ильдана, Севиль, Николь, Мира, Мирослава, Амина и Нина. Наиболее редкими за прошедшие семь дней стали имена Эрен, Платон, Хаят, Эмран, Тимерхан, Амфетрита, Ирада, Алана, Данелия, Амелина.

В Управлении ЗАГС Казани отметили, что с 15 по 21 июля в городе поженились 340 пар.