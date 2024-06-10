Эмоциональное видео уничтожения морского беспилотника бойцами Черноморского флота РФ

В сети появились кадры уничтожения украинского морского беспилотника моряками Черноморского флота (ЧФ). Ранее об отражении безэкпижных катеров ВСУ, направлявшихся в сторону Крымского полуострова, сообщало Минобороны РФ.

На записи видно, как бортовой стрелок вертолета Ка-27ПС морской авиации ЧФ ведет огонь по катеру из пулемета ПКМ. Несколько первых очередей повредили морской беспилотник, но не остановили.

Перезарядив пулемет и возобновив огонь, стрелку все-таки удается уничтожить катер. Свидетельством этого становится сильный взрыв, произошедший от детонации начинки беспилотника.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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