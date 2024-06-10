«Эмоции сильные»: боец Зверь приехал в Челны на выписку новорожденной дочери

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жительница Набережных Челнов Надежда не видела мужа на протяжении всей беременности. Военнослужащий смог приехать в краткосрочный отпуск только через девять месяцев — и сразу на радостное событие. В Автограде прошла выписка супруги и ребенка бойца. Новоиспеченный папа смог разделить счастливые мгновения с родными и близкими.

Боец с позывным Зверь заметно волновался. «Эмоции очень сильные. Очень сильно переживаю, тем более вторая — дочка. Уже хочется увидеть дома всех вместе. Еще сильнее хочется, чтобы всё это поскорее закончилось. И самое главное — живым и здоровым к семье приехал, чтобы все вместе сына и дочь растили», — сказал он.

Девочку назвали Евой. У нее есть старший брат — Матвей. В этом году ему исполнится семь лет. Матвей так соскучился по родителям, что несколько раз спрашивал, когда они пойдут домой, а главное — все ли вместе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Не меньше волновалась и Надежда. Челнинка едва сдерживала слезы в окружении близких и родных.

«Мужа не видела с того года, с сентября. Девять месяцев не видела. Сегодня очень волнительный день. Ой, слезы накрывают, слов нет. Очень рада, что так организовали. Спасибо большое нашему мэру города. Спасибо!» — сказала она.

Для семьи военнослужащего приготовили подарки. От Челнов это был конверт с деньгами, от республики — полный комплект для новорожденного.

«Мы одними из первых сделали меру поддержки для семей военнослужащих, которую потом распространили на всю страну. Это и помощь в детских садах, и питание в школах, и транспортный проезд. Ну, и основная поддержка, которая по поручению мэра города была создана — это встреча наших молодых родителей в роддоме и вручение подарков от имени города. И символичная сумма в размере 100 тыс. рублей, чтобы в период, когда новый малыш в семье появился, все необходимые траты, которые нужны, можно было бы обеспечить», — заметил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Разделить радость молодых родителей пришли их близкие и родные.

«Очень рады. Мы сегодня встречаем внучку Еву. Встречали вчера зятя Павла. Хочу выразить большое спасибо, что нам подарили внучку», — поделилась Лариса, родственница военнослужащего

«Сын вернулся в отпуск. Мы гордимся», — подчеркнула мама бойца Нина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военным гордятся многие, ведь он проявил себя на поле боя как мужественный и самоотверженный солдат. Он получил одну медаль за воинскую доблесть, а еще одну — за спасение погибавших и раненых.

Семье военного помощь оказывают город и республика. И на такую поддержку могут рассчитывать близких всех военнослужащих.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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