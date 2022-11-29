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Ру Тат
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Общество
29 ноября 2022  19:22

Эмма, Селина и Вениамин стали самыми редкими именами для новорожденных в Казани

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За прошлую неделю в Казани родилось 359 детей. Из них 218 мальчиков и 141 девочка, сообщает мэрия столицы РТ.

Традиционный топ наиболее популярных имен недели возглавили Максим, Артем, Марк, Алиса, Елизавета и Амина. И, наоборот, наиболее редкими за этот период стали Вениамин, Ерофей, Адриан, Эрик, Мирана, Мирсалия, Эмма и Селина.

Самый крупный новорожденный прошлой недели весил 4890 грамм, а самый маленький — 850.

В Управлении ЗАГС исполкома добавили, что с 21 по 27 ноября свой брак зарегистрировало 268 пар.

#имена новорожденных
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