Эмир Кувейта распустил парламент и ограничил действие Конституции

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Фото: пресс-служба Белого дома

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил Национальное собрание (однопалатный парламент страны) через шесть недель после проведения выборов. Он также приостановил действие некоторых положений Конституции на срок, не превышающий четырех лет, сообщает государственное Kuwait News Agency.

«Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства, потому что интересы кувейтцев превыше всего <...>», — заявил монарх.

Мишааль аль-Ахмед объяснил свои действия тем, что некоторые депутаты вмешивались в его полномочия. Речь идет о попытках повлиять на назначение некоторых министров и на выбор наследного принца государства.

«К сожалению, мы столкнулись с невообразимыми, невыносимыми трудностями и препятствиями. <...> У нас не осталось другого выбора, кроме как принять это трудное решение, чтобы спасти страну и защитить ее высшие национальные интересы и народные богатства», — подчеркнул он.

По словам эмира, пока действие Конституции будет ограничено, предполагается изучить все аспекты демократического процесса. После этого он пообещал принять «любые решения, которые будут сочтены целесообразными».

Ранее, в начале апреля, в Кувейте состоялись пятые за два года парламентские выборы. Национальное собрание предыдущего созыва было распущено в феврале за использование выражений, противоречащих Конституции.

Родившийся в 1940 году Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вступил на престол незадолго до этого, в декабре 2023 года. До этого долгие годы руководил Службой государственной безопасности, потом работал в Министерстве внутренних дел, был заместителем командующего Национальной гвардией. Наследным принцем он стал в 2020 году.