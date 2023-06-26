Эмир Кустурица пригласил всех желающих на «Летние вечера в Елабуге»

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица записал видеообращение, в котором приглашает на музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге». В этом году он вместе со своим коллективом No Smoking Orchestra примет участие в событии в качестве приглашенного артиста.

Напомним, что местом проведения международного музыкального фестиваля в стиле оpen-air традиционно станет одно из самых популярных мест отдыха елабужан и гостей города – Шишкинские пруды.

Художественным руководителем и идейным вдохновителем мероприятия является заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский. В течение нескольких дней, с 29 июня по 2 июля, гости праздника смогут услышать классические произведения в исполнении самых именитых коллективов республики: Государственного симфонического оркестра РТ, камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» под руководством Михаила Хохлова, Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, камерного оркестра Игоря Лермана.

На сцену выйдут народный артист РФ, ректор Театрального института им. Б. Щукина, актер театра и кино Евгений Князев, заслуженный деятель искусств РФ, актер, режиссер Владислав Маленко, музыкальный критик, журналист Йосси Тавор, Павел Милюков (скрипка), Алексей Балашов (гобой), Игорь Скляров (стеклянная арфа), Федор Белугин (альт), Катерина Анохина (цимбалы), Варвара Мягкова (фортепиано), Евгений Стародубцев (фортепиано), а также сопрано Ирина Поливанова.

Музыкальный праздник шестой год подряд проходит при поддержке при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и собирает тысячи поклонников классической музыки. В прошлом году площадку фестиваля посетили более 40 тысяч человек.

Видео пресс-службы Елабужского государственного художественно-архитектурного музея-заповедника