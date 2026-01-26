news_header_top
Общество 26 января 2026 15:00

Эмир Дубая поприветствовал Рустама Минниханова на выставке пищевой промышленности

Эмир Дубая, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум поприветствовал Раиса Татарстана Рустама Минниханова на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности Gulfood. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Всегда добро пожаловать!» – сказал Эмир Дубая Минниханову.

Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что выставка получилась очень хорошей и качественной.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan

#выставка #Рустам Минниханов #ОАЭ #дубай
