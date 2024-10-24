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Общество 24 октября 2024 15:17

Жена Президента Турции посетила мечеть «Аль-Марджани» в Казани

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Жена Президента Турции посетила мечеть «Аль-Марджани» в Казани
Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Сегодня в казанской мечети «Аль-Марджани» побывала почетная гостья саммита БРИКС, супруга Президента Турции Эмине Эрдоган. О визите рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Экскурсию по культовому сооружению для почетной гостьи провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал об архитектурных особенностях здания, его внутреннем убранстве, показал ей церемониальные залы и учебные классы, библиотеку и интерактивный музей. Также Эмине Эрдоган узнала об интересных фактах развития ислама в Татарстане и России.

В заключение гостье вручили Коран «Казан басмасы» и научное издание «История ислама в России».

В дни саммита гостей принимала и мечеть «Кул Шариф». Ее посетили в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, делегации из Бангладеша, Шри-Ланки, Таиланда, Монголии и других стран.

#мечеть #ДУМ РТ #саммит БРИКС
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