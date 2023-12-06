Эмиль Губайдуллин пояснил, что помогает Татарстану добиваться успехов в образовании

Показателем работы по выбору публичных целей и задач Минобрнауки РТ являются лидирующие позиции Татарстана в системе образования на федеральном уровне. Об этом заявил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«Определение основных целей и задач важно, потому что по этим направлениям будет проводиться работа министерства. К сожалению, невозможно единовременно решить все те задачи, которые есть в системе образования, поэтому системно из года в год определяются приоритеты, которые решаются в первую очередь. Параллельно продолжается работа и по другим задачам», — сказал спикер.

Губайдуллин отметил, что публичные цели и задачи для Минобрнауки республики на 2024 год были определены экспертным сообществом. Это те направления, которые сейчас актуальны для развития системы образования и научной среды. «При определении целей и задач учитывались обращения родителей, учащихся, ученых, представителей системы образования», — подчеркнул он.

По мнению руководителя центра, именно такая системная работа при выборе приоритетов для министерства очень важна, поскольку позволяет достигать тех успехов, которые на данный момент есть у республики, в том числе и на федеральном уровне. «Мы являемся одними из лучших в олимпиадном движении, в движении по профмастерству, в строительстве школ и детских садов, во внедрении различных подходов к системе образования, реализации нацпроектов, развитии науки», — заключил он.

Онлайн-голосование по выбору публичных целей и задач республиканских министерств на следующий год продлится до 6 декабря. Проголосовать можно в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей».

В проект включены министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, а также по делам молодежи.

Татарстанцы могут поддержать любые из сформированных экспертами задач или предложить свои инициативы. Итогом станет определение 5–7 приоритетов работы для каждого из министерств на следующий год.