Эмиль Губайдуллин объяснил причины переноса нацфинала WorldSkills в Уфе на месяц

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Башкортостане на этой неделе. Изначально соревнования должны были состояться в июле, но их пришлось перенести из-за сложной эпидобстановки. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

«Из-за сложной эпидобстановки в нашей стране чемпионат был перенесен в этом году на месяц позже. Изначально он должен был пройти в июле. На лето пришелся пик заболеваемости, поэтому было принято решение на уровне руководства Башкортостана и агентства WorldSkills России по согласованию с Правительством РФ и [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной Голиковой о переносе чемпионата. Это было сделано в целях обеспечения безопасности участников, экспертов и всех гостей», — сказал он.

Чемпионат пройдет с 25 по 29 августа на территории нескольких объектов Башкортостана. Делегация Татарстана станет одной из самых многочисленных на этом соревновании. Она будет представлена 164 конкурсантами, которые сразятся за победу в 127 компетенциях. Вечером 29 августа будут объявлены имена победителей. В дальнейшем, возможно, некоторые из ребят получат приглашение в национальную сборную Российской Федерации, которая будет готовиться к мировым чемпионатам.