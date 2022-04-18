Эмиль Гарипов оценил кандидатуры Билялетдинова и Знарка на пост наставника «Ак Барса»

Голкипер челябинского «Трактора», воспитанник казанского хоккея Эмиль Гарипов высказался в интервью «Татар-информу» о выборе главного тренер для «Ак Барса» между Олегом Знарком и Зинэтулой Билялетдиновым.

«Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы. Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него. Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной всё. И его кандидатура очень хорошая. В любом случае выбор будет за "Ак Барсом"», - заявил нашему корреспонденту Эмиль Гарипов.

Напомним, что Эмиль Гарипов в 2018-м году в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.