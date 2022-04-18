Эмиль Гарипов: «Из-за ковида мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон»

Голкипер «Трактора» и бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в интервью «Татар-информу» рассказал о причинах, по которым не провел в этом сезоне ни одного матча в плей-офф КХЛ за челябинский клуб.

«Тут разные факторы сыграли свою роль, прежде всего ковид. Когда только начинаешь набирать форму и заболеваешь ковидом... Поэтому, если я не мог оптимально подойти к своей игре, не смог по максимуму выдать все, что мог. Я мог бы поставить себе оценку, но из-за болезни ковидом мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон. Конечно, хотелось бы играть больше, но не всегда складывается так, как ты хочешь. Иногда нужно пройти через тяжелые моменты вроде разных болячек. Главное, не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать», - заявил Гарипов.

Также он оценил итоги сезона для челябинского «Трактора», который проиграл финальную серию Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» в пяти матчах (1-4).

«Мы добились хорошего результата, дойдя до финала конференции. Конечно, хотелось бы большего – выиграть Кубок. Но бронзовые медали тоже хороший, достойный результат. Знаете, переломной была третья игра в нашей серии, когда дома в Челябинске вели со счетом 1:0, могли победить и повести в серии, но пропустили две шайбы и проиграли. Да, "Металлург" сильная команда, но и "Трактор" сильная команда», - считает Гарипов.

Напомним, что Эмиль Гарипов в 2018-м году в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.