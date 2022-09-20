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Спорт
20 сентября 2022  14:20

Эмиль Гарипов готов отказаться от половины зарплаты ради возвращения в «Ак Барс»

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Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, помещенный сегодня челябинским «Трактором» в список отказов, хочет вернуться в казанский клуб. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Как нам стало известно, Гарипов мечтает вернуться в «Ак Барс» и готов ради возвращения в родную команду отказаться от половины своей зарплаты в «Тракторе». 

По некоторым данным, в челябинском клубе Эмиль зарабатывал 25 млн рублей за сезон.

Напомним, по регламенту любой клуб лиги в течении 48 часов может подписать контракт с голкипером на действующих условиях его соглашения с «Трактором». В текущем чемпионате на счету Эмиля два матча, в которых он отразил лишь 77,8 процентов бросков.

Эмиль Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина-2018 с «Ак Барсом». В команде Зинэтулы Билялетдинова он был основным вратарем. 

#хоккей #ХК Ак барс #гарипов эмиль
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