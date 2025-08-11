news_header_top
Эмиль Галимов все-таки перешел в «Барыс»

Фото: ak-bars.ru

Воспитанник нижнекамского хоккея, форвард Эмиль Галимов подпишет однолетний контракт с астанинским «Барысом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Напомним, по ходу прошлого сезона СКА уже готов был отправить Галимова в «Барыс» на безвозмездной основе, однако трансфер сорвался из-за юридических нюансов.

Прошлый сезон Галимов начинал в петербургском СКА, в котором не провел ни одного матча, а в ноябре перебрался в омский «Авангард». В составе омичей он провел 15 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, в котором очков не набрал.

#кхл #ХК Нефтехимик #хк барыс
