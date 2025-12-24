Эмиль Файзуллин поздравил с 94-летием генерал-полковника Расима Акчурина

Фото: пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ поздравили с 94-летием бывшего командующего зенитными ракетными войсками Войск ПВО СССР, генерала-полковника, советника председателя Московского городского Совета ветеранов Расима Акчурина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От имени Представительства именинника лично поздравил заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин. Поздравления Акчурин принял на рабочем месте – несмотря на почтенный возраст, он до сих пор продолжает трудиться на благо общества.

Помимо выдающейся военной карьеры, Расим Акчурин многие годы возглавлял татарскую автономию Москвы, а с момента создания Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в 2012 году до сих пор активно участвует в его деятельности.