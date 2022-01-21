Емельянов: Нужно законодательно упорядочить сбор и переработку отработанных аккумуляторов

Необходимо упорядочить законодательное регулирование сбора и переработки отработанных аккумуляторов. Об этом заявил сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта по инфраструктуре для обращения с отходами I–II классов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Сейчас этот рынок хаотичен, зачастую находится в серой зоне экономики, когда не соблюдаются ни экологическое, ни налоговое, ни трудовое законодательство. В результате около 50 тыс. тонн кислотных остатков сливается в открытую почву. Законодательное урегулирование оборота свинцовых батарей стало бы серьезным подспорьем как для переработчиков, так и для производителей аккумуляторов», — сказал сенатор.

Емельянов добавил, что отработанные автомобильные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности. «Ежегодно в России производится более 10 млн аккумуляторов. Это значит, что столько же батарей попадает в утиль», — подчеркнул он.

Сенатор также рассказал, что в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило обращение от национальной Ассоциации производителей источников тока, которые обеспокоены сложной ситуацией на рынке сбора и переработки отработанных аккумуляторов. Они предложили принять меры на законодательном уровне, заметил он.

В регионах России с 1 марта начнет действовать новая система обращения с отходами I–II классов опасности. Она уже была апробирована в прошлом году, но пока остаются нерешенные вопросы, например, относительно утилизации и переработки отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов.