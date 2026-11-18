Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Российский боец ММА Иван Емельяненко, младший брат Фёдора и Александра Емельяненко, предстанет перед судом по обвинению в покушении на приобретение наркотиков в крупном размере. Как сообщает «Коммерсантъ», уголовное дело уже поступило в Старооскольский городской суд Белгородской области.

По версии следствия, в начале августа 2026 года 38-летний Емельяненко вместе со своей знакомой Анастасией Помельниковой попытался приобрести синтетический наркотик, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов . Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Отягчающим обстоятельством является предыдущая судимость спортсмена. В декабре 2024 года Емельяненко был приговорён к полутора годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — он избил жителя Старого Оскола, сломав ему кости лица . В сентябре 2025 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, и боец вышел на свободу.

Новое дело грозит Ивану Емельяненко серьёзным сроком — вменяемая статья предусматривает наказание вплоть до семи с половиной лет лишения свободы . Бывший промоутер бойца Владимир Хрюнов прокомментировал ситуацию: «Жаль. Много сил приложили к его исправлению. Но не получилось».

Напомним, что Иван Емельяненко дебютировал в профессиональных ММА в 2023 году. После освобождения из колонии он успел провести один поединок, одержав победу.