«Элвис - мертв, Битлз - распались»: Хартли оценил победу «Авангарда» над «Ак Барсом»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу (2:1 ОТ) своей команды над «Ак Барсом» в первом матче серии стартового раунда плей-офф, который прошел сегодня в Казани.

«Элвис – мертв, Битлз – распались, то есть то, что было 4 года назад, в прошлом году – это история, команда изменилась. Похоже, нам просто нравится Казань, нравится сюда прилетать. В овертайме у нас нет страха, я говорю ребятам, что нужно идти ва-банк, все карты на стол. Не получится – попробуем в следующем матче. Главное – никакой пассивности. Победы в овертаймах – заслуга наших игроков», - цитирует наставника «Ак Барса» корреспондент «Татар-информа».

Также специалист выделил главных творцов победы «Авангарда» и заявил, что важно полностью рассчитывать на своих хоккеистов.

«Когда начинаешь серию плей-офф после паузы, длившейся с 9 января, есть очень много неизвестности. Ты полностью полагаешься на своих игроков, рассчитываешь на них, сегодня они постарались на славу. Сегодня здорово смотрелись во всех аспектах, нейтрализовали большинство соперника, хорошо играли в равных составах. Шимон Грубец отлично стоял в воротах, Николай Прохоркин забросил две важнейшие шайбы – хорошая победа», - заявил Хартли.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет 4 марта. Счет в серии 0 - 1, впереди омичи.