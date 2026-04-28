Эльвира Набиуллина заявила, что технологические изменения определят экономику будущего

Через десять лет ключевыми факторами развития российской экономики станут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика. Об этом на «Альфа-Саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о будущем экономики, Набиуллина отметила, что делать точные прогнозы сложно, однако, по ее оценке, решающую роль будут играть технологические тренды. Она подчеркнула, что мир переживает период масштабных, «тектонических» изменений, которые происходят нечасто и уже сейчас формируют условия для бизнеса, финансовой сферы и повседневной жизни.

Глава ЦБ добавила, что одним из ключевых факторов станет искусственный интеллект. По ее словам, не все его возможности и риски пока очевидны, однако влияние ИИ на развитие экономики будет значительным.

Еще одним важным направлением она назвала платформенную экономику. Набиуллина обратила внимание на эффект масштаба данных и клиентских баз и отметила, что вместе с этим возникает вызов – сохранить конкуренцию и не допустить зависимости людей от крупных платформенных структур, несмотря на их эффективность и полезность.

При этом она подчеркнула, что независимо от технологических изменений важнейшим условием остается макроэкономическая стабильность. По ее словам, ее, как и развитие в целом, обеспечивают люди, а не технологии, и значение этого фактора остается неизменным.