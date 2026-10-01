Эльвира Фазлиева рассказала об участии в шоу Андрея Малахова

Фото из личного архива Эльвиры Фазлиевой

Телеведущая и певица Эльвира Фазлиева стала гостьей программы «Песни от всей души» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об участии в съемках и впечатлениях от проекта она рассказала «Интертату».

«Все было настолько тепло и искренне, что я почувствовала себя не на телевизионной передаче, а будто попала на какой-то большой семейный праздник. Проектом занимается большая команда, и все очень дружелюбно относятся к участникам», – рассказала она.

Отдельно Фазлиева отметила ведущего программы Андрея Малахова. По ее словам, он оказался внимательным и очень простым в общении человеком. «Он со мной тоже с удовольствием разговаривал, как будто мы знакомы много лет. С его стороны я не почувствовала ни дистанции, ни высокомерия», – сказала певица.

По словам Фазлиевой, редакторы программы нашли ее через социальные сети. Они знали историю ее дочери Аиды, которую певица потеряла несколько лет назад, и особенно заинтересовались проводимым ею ежегодным мероприятием «День Аиды» в память о дочери.

В рамках съемок Фазлиева вместе с командой программы приехала в Казань и побывала на кладбище, где похоронена ее дочь. По словам певицы, съемка сюжета на могиле стала для нее самой тяжелой частью работы.

«Самым сложным было снимать сюжет на кладбище рядом с дочерью. Я там не могла ни говорить на камеру, ни даже плакать. Но корреспондент и оператор сделали все, чтобы я смогла открыться и рассказать», – поделилась она.

Фазлиева хотела исполнить в программе посвященную дочери песню «Кайтарасыма килә яныма», слова которой для нее написал Айдар Мингазов, а музыку – Айдар Тимербаев. Однако редакторы предложили ей другую композицию на русском языке и записали ее в студии.

«Это было очень волнительно и тяжело, потому что за этой песней стоит история моей дочери Аиды. Но я это сделала и рассказала и о дочери», – сказала певица.

Фазлиева добавила, что пока не может раскрывать подробности выпуска. Она выразила радость от того, что стала участницей программы и смогла пережить этот особенный день.

По словам Фазлиевой, организаторы полностью взяли на себя расходы на дорогу и проживание участников. Изначально редакторы думали, что певица живет в Казани, поэтому предложили компенсировать транспортные расходы. После того как Фазлиева сообщила, что находится в Москве, организаторы сами приобрели ей билеты на самолет до Казани, встретили в аэропорту и организовали трансфер. После возвращения в Москву ее также встретили и отвезли домой.