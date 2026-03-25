Общество 25 марта 2026 20:40

Эльвира Ахметова призвала создать систему поддержки талантов от школы до трудоустройства

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России нужно создать систему поддержки юных талантов – начиная со школьной скамьи до трудоустройства. С такой инициативой на форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» выступила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

«Хочу предложить создать систему, где таланты не просто выявляются, но и сопровождаются, начиная со школьной скамьи и до трудоустройства. Также среди моих инициатив – расширение сети подростковых клубов, причем не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. И привлечение к работе в них ветеранов СВО», – пояснила она в беседе с «Татар-информом».

По мнению собеседницы агентства, такой подход позволит еще эффективнее сохранять историческое наследие страны.

