Эльвира Ахметова поздравила работников ЗАГС Татарстана с профессиональным праздником

Фото предоставлено Управлением ЗАГС Кабмина РТ

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова поздравила сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметила значимость их работы.

18 декабря 2025 года органы записи актов гражданского состояния празднуют 108-летие со дня своего создания. История службы началась в 1917 году с принятия Декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил начало государственной системе регистрации ключевых событий в жизни граждан.

«Ваш труд требует высокого профессионализма, точности и глубокого знания законодательства, а также душевной теплоты и внимательности. Сотрудники ЗАГС первые, кто встречает нового гражданина нашей республики при регистрации рождения, и свидетели, скрепляющие узы брака, дающие начало новым семьям», – подчеркнула Эльвира Ахметова.

Начальник Управления также отметила, что работники отрасли успешно совмещают верность многолетним традициям службы с внедрением современных цифровых технологий, делая государственные услуги более доступными и качественными для населения.

«Кадровый потенциал отрасли, его творческий подход к выполнению профессиональных обязанностей и преданность делу будут и впредь служить повышению престижа семьи, усилению роли органов ЗАГС в вопросах популяризации традиционных семейных ценностей, преемственности поколений и воспитания патриотизма у подрастающего поколения», – заявила она.

Ахметова пожелала всем сотрудникам отрасли крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. «Пусть работа приносит удовлетворение и заслуженное признание со стороны граждан», – заключила она.