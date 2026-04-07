Эльвира Ахметова напомнила о мерах соцподдержки татарстанских семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создаются условия, чтобы семьи могли уверенно планировать свое будущее. Семьям региона предоставляются 65 мер социальной поддержки. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

«Из 65 мер социальной поддержки 60 финансируются из бюджета республики. В регионе строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, поликлиники. Развивается досуговая и культурная инфраструктура», – рассказала она.

По данным Ахметовой, в Татарстане растет число многодетных семей. Сегодня их в регионе насчитывается более 59 тыс. В республике реализуются государственные жилищные госпрограммы для молодых семей.

«Сегодня мы имеем хорошую инфраструктуру для развития и воспитания детей, молодежи, развития талантов: оснащены школы, центры „Точка роста“, „кванториумы“. Расширены меры поддержки студентов с детьми – это системная забота о будущем», – добавила Ахметова.