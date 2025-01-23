Эльвира Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ глава ведомства Эльвира Ахметова рассказала журналистам о решении демографических вопросов в Татарстане. В регионе необходимо пропагандировать семейные ценности и ввести моду на многодетную семью, считает она.

«В конце 80-х годов прошлого столетия рождаемость сильно выросла, в Татарстане тогда родились более 70 тыс. детей. После этого цифры разные, то рост, то падение. А второй пик рождаемости пришелся на 2015 год. Мы берем данные 2015 года, работаем на основе их анализа. Конечно, в последние годы особых изменений не видно. Безусловно, необходимо в регионе пропагандировать семейные ценности и ввести моду на многодетные семьи. В настоящее время семьям Татарстана оказывается социальная помощь 61 вида», – рассказала Ахметова, добавив, что 9 видов соцпомощи оказывается за счет федеральной казны.

По ее словам, вопросы семьи невозможно выразить лишь в статистических цифрах.

«Со стороны не скажешь, когда начинаются разногласия в семье. Разводиться приходят и семьи, которые долгое время не находили взаимопонимания. Поэтому, невозможно сохранить семью только тогда, когда они приходят в ЗАГС разводиться. Надо заранее увидеть проблемы института семьи, и раньше начать работу с семьей в этом плане», – рассказала она.

Ахметова отметила, что сегодня лишь 18% поженившихся пар приходят в первый же год оформлять свидетельство о рождении ребенка.

«Важно молодому поколению объяснять и пропагандировать семейные ценности. Эта работа должна вестись не только в ЗАГСах, но и в межведомственном формате. Только когда министерства ведут работу сообща, можно достичь результатов. Сейчас не только у нас, в целом по России и зарубежных странах пошла такая тенденция: молодые ребята и девчата стремятся к самостоятельности. Получают образование, заботятся о финансовой безопасности и только после этого останавливаются на вопросе детей. Конечно, если вернемся к истории 20 — 30 летней давности, молодые женились рано, и было больше случаев рождения детей в первый же год», – отметила она.

Юлай Низаев