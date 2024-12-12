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Эльвира Ахметова и Наиль Магдеев вручили паспорта юным челнинцам
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Набережных Челнах состоялось вручение паспортов юным жителям города. Торжественное событие прошло во Дворце торжеств при участии начальника управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвиры Ахметовой и мэра города Наиля Магдеева.
Магдеев отметил, что сегодня дети вступают во взрослую жизнь: получают основной документ гражданина Российской Федерации.
«Получив этот документ, я думаю, что каждый из наших молодых челнинцев почувствует особую ответственность. Нам хотелось бы, чтобы вы были достойны фамилии и отчества ваших родителей, были достойными гражданами нашей страны, твердо и уверенно шли по выбранной вами дороге под названием „жизнь“. Труд, настойчивость, честность и добросовестность точно приведут вас к хорошему результату. Мы в это верим. Вам я хотел бы пожелать только самого доброго», — обратился к юным челнинцам и их родителям мэр города Наиль Магдеев.
Паспорта были вручены 30 горожанам. В этот день детей поддержали родные и близкие. Для них организовали концерт и показ документального фильм об истории паспорта.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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