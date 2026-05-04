Общество 4 мая 2026 12:50

Elvin Grey поделился, как освоил новую профессию

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана Радик Юльякшин (Elvin Grey) поделился с подписчиками тем, как освоил новую профессию – тату-мастера.

«Между гастролями я нахожу время и на что-то новое. Я впервые делал тату, и, кажется, стоит немного подучиться», – написал певец в своем Телеграм-канале.

Поклонники артиста в комментариях к посту высоко оценили новое умение своего кумира. «Мы еще малость знаем, я уверена, у него еще больше талантов, просто пока что не показывает их», – пишет одна из подписчиц исполнителя. «Очень даже классно вышло, хочу теперь татуировку от мастера Радика Юльякшина», – написала другая поклонница.

