Элвин Грей в Оренбурге спел вместе с трехлетней фанаткой

Заслуженный артист Татарстана и народный артист Башкортостана Радик Юльякшин (Элвин Грей) на концерте в Оренбурге спел вместе с трехлетней поклонницей. Видеозапись певец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка по имени Милана во время выступления артиста поднялась на сцену, и Элвин Грей предложил ей спеть вместе. Фанатка певца начала исполнять песню «Татарка».

Зал отреагировал на ее пение аплодисментами, а артист подарил девочке футболку с автографом. Элвин Грей также назвал «невероятным» выход на сцену в столь маленьком возрасте и добавил: «Спасибо твоим родителям, ты просто чудо».

В целом концерт певец охарактеризовал следующим образом: «Оренбург. Как мы по вам скучали! И судя по движу, который вы сегодня устроили – это взаимно) Спасибо вам за эмоции и настроение, всех обнимаю!»