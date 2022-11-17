Элвин Грей призвал соблюдать ПДД в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП заслуженный артист республики Татарстан и республики Башкортостан Элвин Грей призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

«Всегда используйте световозвращающие элементы – они могут спасти вам жизнь. Перевозите детей только в автокреслах. Дети – это самое дорогое, что у нас есть», – обратился певец в видео, снятом Госавтоинспекцией Татарстана.

В конце ролика Элвин Грей напомнил, что дорога не прощает ошибок, в связи с чем нужно строго соблюдать правила дорожного движения.