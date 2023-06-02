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Элвин Грей презентует новый трек на концерте в честь Дня химика в Казани
Звезда татарской эстрады Элвин Грей сегодня презентует свой новый трек на концерте в честь Дня химика у Центра семьи «Казань». Об этом артист сообщил журналистам перед своим выступлением.
«Сегодня мы постараемся сделать большой праздник для казанцев. Споем все ваши любимые песни, и сегодня от меня будет подарок – совершенно новая песня, которую я еще не выпускал. Именно сегодня, в такой день, хочу порадовать зрителей новым треком», – рассказал Элвин Грей.
Напомним, что концерт также приурочен к 65-летию с момента основания и 60-тилею с момента выпуска первой продукции «Казаньоргсинтеза», входящего в группу компаний «СИБУРа».
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