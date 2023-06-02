Элвин Грей презентует новый трек на концерте в честь Дня химика в Казани

Звезда татарской эстрады Элвин Грей сегодня презентует свой новый трек на концерте в честь Дня химика у Центра семьи «Казань». Об этом артист сообщил журналистам перед своим выступлением.

«Сегодня мы постараемся сделать большой праздник для казанцев. Споем все ваши любимые песни, и сегодня от меня будет подарок – совершенно новая песня, которую я еще не выпускал. Именно сегодня, в такой день, хочу порадовать зрителей новым треком», – рассказал Элвин Грей.

Напомним, что концерт также приурочен к 65-летию с момента основания и 60-тилею с момента выпуска первой продукции «Казаньоргсинтеза», входящего в группу компаний «СИБУРа».