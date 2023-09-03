Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, извинился за сорванный концерт в Альметьевске. О том, что произошло, он рассказал в своем телеграм-канале.

«Альметьевск, извините за сорванный концерт <...> Я сейчас на эмоциях, но напишу сухо, по факту о том, как нас не хотели видеть на празднике жизни», – сказал артист и затем объяснил ситуацию.

По его словам, он впервые за 20 лет работы на сцене увидел такое отношение к зрителям. Певец добавил, что планирует провести благотворительный концерт в Альметьевске, дату и время он сообщит позже.