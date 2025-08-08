Элвин Грей бесплатно выступит в Бугульме на Дне города 30 августа

Популярный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) 30 августа примет участие в праздновании Дня города Бугульмы и даст концерт без гонорара. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Как рассказал артист, поводом для такого решения стала дискуссия в Телеграм-канале главы Бугульминского района Дамира Фаттахова, где жители обсуждали, стоит ли тратить бюджетные средства на приглашение известных исполнителей или лучше направить эти деньги на поддержку местных талантов и гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

По словам певца, он позвонил Фаттахову и предложил приехать в город, чтобы поддержать жителей, которые готовы отказаться от затрат ради доброго дела. Глава Бугульмы согласился.

Элвин Грей отметил, что во время праздника также будет организован масштабный сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.