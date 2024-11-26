Элтон Джон приостановил работу над новым альбомом из-за того, что ослеп на один глаз

77-летний британский певец и композитор Элтон Джон сказал, что останавливает работу над новым альбомом из-за частичной слепоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Сейчас работа над альбомом застопорилась», - сказал Джон.

До этого сообщалось, что певец частично потерял зрение: перестал видеть одним глазом после перенесенной инфекции. На данный момент он восстанавливается, но процесс выздоровления идет очень медленно, признавался спикер.

Как отшутился композитор, чтобы возобновить работу над альбомом нужно сначала «хотя бы увидеть текст». При том, что второй глаз также «не в самом лучшем состоянии», отмечает музыкант.

Однако Элтон Джон с оптимизмом оценивает результаты, которые уже дало лечение, и продолжает восстанавливаться у себя дома.