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Елочный городок у центра семьи «Казан» откроют 24 декабря
Елочный городок возле центра семьи «Казан» откроют 24 декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.
«Вокруг центральной елки развернется новогодняя ярмарка с угощениями и напитками. Во время новогодних каникул для посещения будет доступна смотровая площадка, откуда можно будет взглянуть на новогоднюю Казань с необычного ракурса», – отметила она.
Со 2 по 4 января дирекция совместно с командой международного фестиваля медиа-искусства «Нур» представит аудиовизуальную инсталляцию «Желание» прямо на центральной елке.
«Это новый взгляд художников на один из главных символов новогодней Казани», – заключила Латыпова.
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