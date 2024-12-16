Елочный городок у центра семьи «Казан» откроют 24 декабря

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Елочный городок возле центра семьи «Казан» откроют 24 декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

«Вокруг центральной елки развернется новогодняя ярмарка с угощениями и напитками. Во время новогодних каникул для посещения будет доступна смотровая площадка, откуда можно будет взглянуть на новогоднюю Казань с необычного ракурса», – отметила она.

Со 2 по 4 января дирекция совместно с командой международного фестиваля медиа-искусства «Нур» представит аудиовизуальную инсталляцию «Желание» прямо на центральной елке.

«Это новый взгляд художников на один из главных символов новогодней Казани», – заключила Латыпова.