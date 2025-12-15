Елочные городки в Казани начнут открываться с 18 декабря

Уже на этой неделе, с 18 декабря, в общественных пространствах Казани начнутся открытия елочных городков, сообщила глава дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на деловом понедельнике в мэрии города.

По словам Латыповой на новогодний период запланировано свыше 200 событий в 30 общественных пространствах города. Одним из таких она выделила модный показ в стиле фильма «Карнавальная ночь» на площадке катка в парке Черное Озеро, а у центра семьи «Казан» будет работать выставка татарстанских художников с зимними пейзажами. В самой Чаше можно будет сходить на экскурсию и посетить смотровую площадку на крыше здания.

«В детском парке «Елмай» зимний сезон уже стартовал. 25 семей построили деревянный домик Деда Мороза. В новогодние праздники здесь пройдут кинопоказы, представления, мюзиклы, ярмарки, турниры по снежкам и много другое», – рассказала Латыпова.

Кроме того, 7 января пройдет праздник закаливания у озера Комсомольское. В этот же день, в парке Горького состоится вечер хоровой музыки. В Горкинско-Ометьевском лесу 11 января пройдет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте дирекции парков и скверов Казани, а также на сайте мэрии города.