news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 декабря 2025 13:29

Елочные городки в Казани начнут открываться с 18 декабря

Читайте нас в
Телеграм

Уже на этой неделе, с 18 декабря, в общественных пространствах Казани начнутся открытия елочных городков, сообщила глава дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на деловом понедельнике в мэрии города.

По словам Латыповой на новогодний период запланировано свыше 200 событий в 30 общественных пространствах города. Одним из таких она выделила модный показ в стиле фильма «Карнавальная ночь» на площадке катка в парке Черное Озеро, а у центра семьи «Казан» будет работать выставка татарстанских художников с зимними пейзажами. В самой Чаше можно будет сходить на экскурсию и посетить смотровую площадку на крыше здания.

«В детском парке «Елмай» зимний сезон уже стартовал. 25 семей построили деревянный домик Деда Мороза. В новогодние праздники здесь пройдут кинопоказы, представления, мюзиклы, ярмарки, турниры по снежкам и много другое», – рассказала Латыпова.

Кроме того, 7 января пройдет праздник закаливания у озера Комсомольское. В этот же день, в парке Горького состоится вечер хоровой музыки. В Горкинско-Ометьевском лесу 11 января пройдет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте дирекции парков и скверов Казани, а также на сайте мэрии города.

#Казань #Новый год #Деловой понедельник #общественные пространства
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025