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Общество 23 сентября 2024 11:08

Эльмира Зарипова: Задача реабилитационных центров – чтобы ребенок жил в социуме

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Эльмира Зарипова: Задача реабилитационных центров – чтобы ребенок жил в социуме
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главной задачей реабилитационных центров Татарстана является погружение ребенка в социум. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

По ее словам, сейчас в республике работают 18 реабилитационных центров, 11 из которых являются государственными.

Зарипова отметила, что каждый ребенок должен ходить в детсад и школу. Для этого в реабилитационных центрах есть специальное направления, благодаря которому детей и их родителей готовят к посещению данных образовательных организаций.

«Мы должны понимать, что это дети со своим темпом развития, и важно раннее формирование этих навыков», – отметила Зарипова.

Подробнее о тонкостях реабилитации детей с ментальными расстройствами, трудоустройстве молодых мам и бойцов, вернувшихся из зоны СВО глава, Минтруда РТ рассказала в интервью главному редактору KazanFirst.

#Эльмира Зарипова #реабилитация #Татарстан
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