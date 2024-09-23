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Эльмира Зарипова: Задача реабилитационных центров – чтобы ребенок жил в социуме
Главной задачей реабилитационных центров Татарстана является погружение ребенка в социум. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
По ее словам, сейчас в республике работают 18 реабилитационных центров, 11 из которых являются государственными.
Зарипова отметила, что каждый ребенок должен ходить в детсад и школу. Для этого в реабилитационных центрах есть специальное направления, благодаря которому детей и их родителей готовят к посещению данных образовательных организаций.
«Мы должны понимать, что это дети со своим темпом развития, и важно раннее формирование этих навыков», – отметила Зарипова.
Подробнее о тонкостях реабилитации детей с ментальными расстройствами, трудоустройстве молодых мам и бойцов, вернувшихся из зоны СВО глава, Минтруда РТ рассказала в интервью главному редактору KazanFirst.
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