Эльмира Зарипова: «За 10 лет число многодетных семей в Татарстане увеличилось вдвое»

Эксперты клуба «Волга» обсудили ход реализации нацпроекта «Демография»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За десять лет число многодетных семей в регионе увеличилось в два раза»

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова напомнила, какие масштабные мероприятия и программы реализуются в Татарстане благодаря национальному проекту «Демография». Это содействие занятости, социальная поддержка пожилых людей и семей с детьми.

«По итогам 2023 года, только если брать бюджет нашего министерства, каждый второй рубль отрасли социальной защиты был направлен в пользу семей с детьми. Это многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, семьи, где одна мама или один папа воспитывают ребенка. В разных ситуациях мы приходим на помощь и оказываем поддержку», – сказала она.

Всего в республике действует 61 мера социальной поддержки, помощь получают 1,2 млн жителей. Все меры поддержки, как федеральные, так и региональные, дают ощутимые результаты.

«Коэффициент рождаемости на тысячу населения в республике составляет 9,1. Это выше, чем в среднем по ПФО и в целом по России. За последние десять лет численность многодетных семей в регионе увеличилась в два раза – с 24 до 50,2 тыс.», – подчеркнула Зарипова.

Эльмира Зарипова напомнила, какие масштабные мероприятия и программы реализуются в РТ благодаря нацпроекту «Демография» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер отметила, что главный посыл Президента России Владимира Путина заключается в том, чтобы «был услышан голос каждой семьи».

Зарипова добавила, что ежегодно расширяются меры региональной поддержки. К примеру, появились новые возможности у детей-сирот и детей с ограниченными возможностями в части повторного получения образования за счет бюджета РТ.

«Нужно показывать многодетные семьи, где пять-десять детей»

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вопрос поддержки многодетных и одиноких семей всегда находится в поле зрения государства.

«Сегодня мы находимся в демографической яме, и предпосылки к этому были давно. Если глубже копнуть в историю, то тот же ГУЛАГ советского времени до сих пор дает отголоски. Многие, кто через это прошел, утратили репродуктивную функцию. В начале 90-х годов какое количество (людей, – прим. Т-и) погибло и на территории Северного Кавказа, в горячих точках, во время различных криминальных разборок», – напомнил он.

Ярослав Нилов отметил, что вопрос поддержки многодетных и одиноких семей всегда находится в поле зрения государства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, на демографическую ситуацию отрицательное влияние оказала коронавирусная пандемия. Сейчас проходит специальная военная операция, которая сопряжена с определенными потерями.

«Отрицательный прирост есть во всех регионах, за исключением отдельных территорий Северного Кавказа. Задача на государственном уровне, федеральном, региональном и муниципальном, – предпринимать все возможные меры, чтобы этот вопрос исправить», – заметил Нилов.

При этом спикер считает, что не стоит идти на крайние меры, такие как запрет абортов. В то же время государство должно оказывать различные меры поддержки женщинам, как материального, там и эмоционально-психологического характера.

«В последнее время наблюдаются факты безумия: то ребенка выбросили в сугроб, то из-за пьяных родителей он замерз в снегу, то избили, то убили. Это просто абсурдные, дикие ситуации», – подчеркнул эксперт.

Он считает, что государство должно выстраивать информационную политику соответствующим образом, пропагандировать большие и дружные семьи.

«Нужно показывать многодетные семьи, где по пять-десять детей. Дети обучены, растут, развиваются, занимаются спортом. До революции многодетность была нормой нашей жизни, и мы должны к этому вернуться», – считает Нилов.

Он также предложил распространить программу маткапитала на третьего, четвертого и последующих детей в регионах, где плохая демографическая ситуация, больше средств выделять на лечение бесплодных пар, создавать детские сады при вузах.

Ольга Павлова отметила, что для современного общества важны духовно-нравственные ориентиры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безопасность Родины, развитие экономики и рынка труда завязаны на демографическом факторе»

Депутат Госдумы 7-го созыва, заслуженный тренер РФ, член инициативной группы по выдвижению в президенты России Владимира Путина Ольга Павлова отметила, что для современного общества важны духовно-нравственные ориентиры. И этот запрос общества реализован, в России наступил Год семьи.

«Этот год объявлен Годом семьи. Это решение назрело давно. Владимир Путин – мудрый руководитель, который умеет слышать и слушать людей. Мне по душе его выступление на Всемирном русском народном соборе, когда он сказал, что в принципе должны быть жизненно важные, нравственные ориентиры для развития демографии», – отметила она.

Павлова подчеркнула, что людям важны не только социальные выплаты. Финансовая поддержка – это, конечно, хорошо, но еще важно возрождать историю и духовность, исконные семейные традиции.

«Сегодня обороноспособность нашей страны, безопасность Родины, государства, развитие экономики, рынка труда завязаны на демографическом факторе. Семья, дети – это будущее нашего общества. Чтобы обеспечить это будущее, любой родитель хочет иметь достойную, устойчивую работу», – сказала Павлова.

Андрей Пудов заметил, что сегодня семья не только ячейка общества, а ее главная, сакральная ценность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Николаевич Пудов также заметил, что сегодня семья не только ячейка общества, а ее главная, сакральная ценность.

«Чтобы семья была крепкая, государству нужно создать условия, чтобы в ней был постоянный доход. Страна все больше и больше расширяет возможности, чтобы семья могла формировать доходную часть», – сказал Пудов.

Он напомнил о таких инструментах, как социальный контракт, пособия мамам, организация переобучения, система долговременного ухода за пожилыми людьми, и других.