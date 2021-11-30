Эльмира Зарипова: Уровень занятости инвалидов в Татарстане очень высок – 28%

В Татарстане уровень занятости людей с инвалидностью составляет 28%, что является высоким показателем в сравнении с другими регионами России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной грядущей Декаде инвалидов, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Во-первых, у нас рынок труда предлагает большое количество мест для людей с ограничениями здоровья. И нужно сказать, что для инвалидов очень высока мотивация, чтобы работать. Мы с вами понимаем, что пенсионное обеспечение людей с инвалидностью не совсем достаточно, и дополнительный заработок, трудоустройство всегда приветствуются и влияют на качество жизни людей с инвалидностью», – отметила спикер.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, напомнила Зарипова, поддерживает в вопросе трудоустройства инвалидов в том числе предприятия общественных организаций (из бюджета республики компенсируется оплата труда таким сотрудникам) и оказывает людям с ограниченными возможностями здоровья содействие в открытии собственного дела.

«Десять людей с инвалидностью в этом году перешли из статуса безработного в статус ИП или самозанятых. Есть истории, когда они не просто создали дело, но еще и создали новые рабочие места для других людей», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

Министр отметила положительную роль движения «Абилимпикс» (международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями – прим. Т-и) в трудоустройстве инвалидов.

«Движение “Абилимпикс” – особое подспорье для поиска работы. Из-за пандемии в этом году соревнования перенесены. Но мы отслеживаем дальнейшую судьбу их участников: 254 из них были трудоустроены», – обратила внимание она.

Говоря о профессиональных успехах инвалидов, Эльмира Зарипова также отметила, что команды от Зеленодольского и Дербышинского психоневрологических интернатов вошли в резервный состав спортивной делегации РФ участников Всемирной зимней Специальной Олимпиады 2023 года.