Зарипова: У социальных учреждений Татарстана есть целая армия помощников-волонтеров

Волонтеры активно помогают в социальных учреждениях Татарстана. Так, при 117 организациях уже созданы собственные добровольческие отряды, рассказала на церемонии награждения премии «Добрый Татарстан» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«117 социальных учреждений в Татарстане имеют целые отряды добровольцев — помощников. Также многодетным семьям и семьям с детьми со сложными нарушениями помогает целая армия помощников», — сказала министр.

Она подчеркнула, что людям нужна не только материальная помощь, но и доброе слово, поддержка. Именно это и обеспечивают волонтеры.