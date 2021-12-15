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Ру Тат
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Общество
15 декабря 2021  19:44
Арсений Каримов

Зарипова: У социальных учреждений Татарстана есть целая армия помощников-волонтеров

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Волонтеры активно помогают в социальных учреждениях Татарстана. Так, при 117 организациях уже созданы собственные добровольческие отряды, рассказала на церемонии награждения премии «Добрый Татарстан» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«117 социальных учреждений в Татарстане имеют целые отряды добровольцев — помощников. Также многодетным семьям и семьям с детьми со сложными нарушениями помогает целая армия помощников», — сказала министр.

Она подчеркнула, что людям нужна не только материальная помощь, но и доброе слово, поддержка. Именно это и обеспечивают волонтеры.

#Эльмира Зарипова #Волонтеры
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