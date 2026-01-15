Эльмира Зарипова: «Татарстан лидирует в ПФО по уровню оплаты труда»

Татарстан занимает первое место по уровню оплаты труда в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Это более 86 тысяч рублей по итогам января-октября, но в то же время мы видим, что есть отрасли, где уровень оплаты труда чуть более 50 тысяч рублей. Это работа с недвижимостью, гостиничная сфера, сфера туризма, услуг. В разрезе районов есть дисбалансы. Рыбная Слобода, Дрожжановский, Тетюшский районы, где оплата труда чуть более 50 тысяч рублей. Конечно, отсюда молодежь уезжает. И в то же время Лаишевский, Верхнеуслонский район, Елабуга, где оплата труда доходит до 200 тысяч рублей», – рассказала она.

Зарипова отметила, что открытие новых производств всегда в центре внимания, как и размер оплаты труда.

«Поэтому мы не снижаем темп и качество работы комиссии по уровню оплаты труда. И в 2026 году не будем снижать», – подчеркнула Зарипова.

Коллегия Минтруда РТ походит в ИТ-парке им. Б. Рамеева, в ее работе принимает участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.