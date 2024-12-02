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Эльмира Зарипова расскажет о мерах поддержки инвалидов в РТ
Министр труда, занятости и социальной защита РТ Эльмира Зарипова в Международный день инвалидов, 3 декабря, проведет прямой эфир.
Она расскажет о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов специальной военной операции. Также спикер ответит на вопросы жителей республики.
Прямой эфир начнется в 12:00. Посмотреть трансляцию можно на странице ЦУР РТ в социальной сети «ВКонтакте». Татарстанцы уже сейчас могут оставлять свои вопросы министру в комментариях под публикацией.
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