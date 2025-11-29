Эльмира Зарипова рассказала о системе реабилитации и абилитации участников СВО в РТ

В Татарстане участникам специальной военной операции предоставляется расширенный комплекс мер социальной реабилитации и абилитации. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в интервью «Интерфаксу».

По ее словам, инвалиды боевых действий могут получать социальные услуги вне очереди и на бесплатной основе во всех формах обслуживания – стационарной, полустационарной и на дому.

Реабилитация проводится в пяти специализированных центрах: в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Бавлах и Альметьевске, а также в пяти социально-реабилитационных отделениях комплексных центров в Аксубаевском, Балтасинском, Мамадышском, Нижнекамском и Сармановском районах. Продолжительность курсов составляет от 15 до 45 рабочих дней и определяется индивидуальными потребностями каждого участника.

Кроме того, участники СВО могут пройти медицинскую реабилитацию в учреждениях здравоохранения, а также получить санаторные путевки по линии Социального фонда. Для них предусмотрена поддержка не только реабилитологов, но и психологов и мотиваторов.